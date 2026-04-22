La octava Copa Paraguay tiene el camino definido
Llega la octava edición de la Copa Paraguay 2026, que definió su hoja de ruta, tras el sorteo que estableció los cruces y el desarrollo completo del torneo organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol y que reúne a equipos de los 17 departamentos de la República que tendrá su arranque el 12 de mayo.
El torneo mantendrá su formato tradicional de eliminación directa a partido único, una estructura que ha caracterizado a la competencia desde su creación y que suele abrir la puerta a sorpresas, especialmente en las primeras fases. La Copa de Todos contará en esta edición con la participación de 74 equipos participantes.
Así como el año anterior, además del brillante título deportivo, el campeón accede al cupo de la mayor competencia sudamericana a nivel de clubes: La Conmebol Libertadores 2027 (fase 1 de clasificación) lo que eleva la exigencia y el interés de todos los clubes y competidores. Además, el monarca jugará la Supercopa Py.