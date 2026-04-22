22 abr. 2026
Copa Paraguay

La octava Copa Paraguay tiene el camino definido

Llega la octava edición de la Copa Paraguay 2026, que definió su hoja de ruta, tras el sorteo que estableció los cruces y el desarrollo completo del torneo organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol y que reúne a equipos de los 17 departamentos de la República que tendrá su arranque el 12 de mayo.

Abril 22, 2026 07:43 a. m. • 
Por Redacción D10
Copa Paraguay_66930041.jpg

Incomparable. Por la consagración, el General mallorquino se embolsó unos 1.000 millones.

El torneo mantendrá su formato tradicional de eliminación directa a partido único, una estructura que ha caracterizado a la competencia desde su creación y que suele abrir la puerta a sorpresas, especialmente en las primeras fases. La Copa de Todos contará en esta edición con la participación de 74 equipos participantes.

Así como el año anterior, además del brillante título deportivo, el campeón accede al cupo de la mayor competencia sudamericana a nivel de clubes: La Conmebol Libertadores 2027 (fase 1 de clasificación) lo que eleva la exigencia y el interés de todos los clubes y competidores. Además, el monarca jugará la Supercopa Py.

Copa Paraguay Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
dibujo_64171543.tif
Copa Paraguay
Una fiesta inédita en el Noreste
2 de Mayo y General Caballero de JLM: Uno de los dos será el campeón inédito del interior del país.
Noviembre 15, 2025 09:36 a. m.
 · 
Blas Brítez
G5wSVOtW8AED8Xp.jpeg
Copa Paraguay
Todo listo para la gran final de Copa Paraguay
Mañana domingo se disputará la gran final de la Copa Paraguay 2025, entre el 2 de Mayo y General Caballero, desde las 18:00, en el estadio Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero.
Noviembre 15, 2025 08:46 a. m.
 · 
Redacción D10
Felipe Giménez_46510926.jpg
Copa Paraguay
Giménez disfruta del momento
Felipe Giménez, entrenador de 2 de Mayo, contó sus sensaciones a días de la gran final de la Copa Paraguay.
Noviembre 13, 2025 01:00 p. m.
 · 
Redacción D10
nacional guarani_64127690.jfif
Copa Paraguay
Apuntando al duelo del podio
Noviembre 13, 2025 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
G5KPLMlW4AALerK.jpeg
Copa Paraguay
Salen a la venta entradas para la gran final
Este martes salieron a la venta las entradas para la final de la Copa Paraguay 2025.
Noviembre 11, 2025 09:20 a. m.
 · 
Redacción D10
G5CU5mqX0AA407x.jpg
Copa Paraguay
Hugo Romero, feliz con la localía en la final de la Copa Paraguay
Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, se mostró contento con la localía que tendrá su equipo en la gran final de la Copa Paraguay.
Noviembre 07, 2025 12:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más