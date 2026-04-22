La octava Copa Paraguay tiene el camino definido

El torneo mantendrá su formato tradicional de eliminación directa a partido único, una estructura que ha caracterizado a la competencia desde su creación y que suele abrir la puerta a sorpresas, especialmente en las primeras fases. La Copa de Todos contará en esta edición con la participación de 74 equipos participantes.

Así como el año anterior, además del brillante título deportivo, el campeón accede al cupo de la mayor competencia sudamericana a nivel de clubes: La Conmebol Libertadores 2027 (fase 1 de clasificación) lo que eleva la exigencia y el interés de todos los clubes y competidores. Además, el monarca jugará la Supercopa Py.

