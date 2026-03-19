19 mar. 2026
Otros Deportes

El CIT, campeón nacional en el Torneo de Menores de Natación

El Club Internacional de Tenis escribió una nueva página dorada en su historia deportiva al consagrarse campeón por equipos del Campeonato Nacional de Menores – Primera Etapa 2026, competencia organizada por la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos (FEPADA), disputada los días 13 y 14 de marzo en el Centro Acuático Nacional.

Marzo 19, 2026 04:44 p. m.
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Gran actuación del equipo del CIT en el campeonato nacional.

En esta primera edición del Torneo Nacional de Menores, el Team CIT Natación se alzó con el primer puesto en la clasificación general por equipos, acumulando 772 puntos, imponiéndose en una definición muy ajustada y de alto voltaje sobre los grandes clubes tradicionales como el Club Deportivo de Puerto Sajonia (751 puntos) y el Centro Deportivo SYC Paraguay (415 puntos).

El campeonato reunió a aproximadamente 250 nadadores de todo el país, pertenecientes a 11 clubes, consolidándose como el segundo torneo más numeroso del calendario nacional, solo por detrás del Nacional Escuela. La competencia incluyó pruebas individuales y relevos en distintas categorías infantiles y menores, con un intenso programa de 31 eventos a lo largo de dos jornadas.

Julieta Cardozo, de 9 años, de Alberdi, tuvo una destaca actuación, logrando 4 medallas de oro y 2 de Bronce, consolidándose como la mejor pechista nacional en su categoría.

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Julieta Cardozo, de la ciudad de Alberdi, de 9 años de edad.

Un logro histórico en tiempo récord

Este título representa la segunda conquista de un campeonato nacional en la historia del Club Internacional de Tenis, alcanzada en apenas dos meses, tras haber obtenido recientemente el primer lugar en el Campeonato Nacional Escuela, el torneo más masivo de la natación paraguaya.

A este doblete nacional se suma además la Copa de Campeón del Torneo Interclubes de Coronel Oviedo, completando así tres títulos en solo dos meses: dos campeonatos nacionales y un torneo interclubes.

Natación CIT
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