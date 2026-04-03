La Intermedia se pone en marcha

El campeonato de la Intermedia arrancará desde este sábado 4 de abril. El torneo, que ofrece dos cupos para la Primera División de la temporada 2027, está compuesto por 16 equipos.
Los clubes que se sumaron a este año son Atlético Tembetary y General Caballero JLM, que descendieron de la División de Honor; Paraguarí, ascendido del Campeonato Nacional de Interligas; Benjamín Aceval y 3 de Noviembre, que lograron el ascenso de la Primera División B
Fecha 1
Sábado 4 de abril
-3 de Noviembre vs. 12 de Junio
Estadio: Emiliano Ghezzi
Hora: 10:00
-Guaireña vs. Benjamín Aceval
Estadio: Parque del Guairá
Hora: 10:00
-Deportivo Capiatá vs. Independiente CG
Estadio: Erico Galeano
Hora: 17:00
Domingo 5 de abril
-Resistencia vs. Atlético Tembetary
Estadio: Tomás Beggan
Hora: 10:00
-Paraguarí vs. Deportivo Santaní
Estadio: Municipal de Carapeguá
Hora: 10:00
-Sol de América vs. Tacuary
Estadio: Luis Alfonso Giagni
Hora: 17:00
Lunes 6 de abril
-Fernando de la Mora vs. Encarnación
Estadio: Emiliano Ghezzi
Hora: 17:00
-General Caballero JLM vs. Carapeguá
Estadio: Ka’arendy
Hora: 19:30