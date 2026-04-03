06 abr. 2026
Intermedia

La Intermedia se pone en marcha

A partir del sábado 4 de abril, el torneo de la Segunda División del fútbol paraguayo comenzará a jugarse. Esta es la agenda de la jornada inaugural.

Abril 03, 2026 01:16 p. m. • 
Por Redacción D10
3 de Noviembre

El 3 de Noviembre es uno de los equipos nuevos en la categoría.

Foto: Gentileza - APF

El campeonato de la Intermedia arrancará desde este sábado 4 de abril. El torneo, que ofrece dos cupos para la Primera División de la temporada 2027, está compuesto por 16 equipos.

Los clubes que se sumaron a este año son Atlético Tembetary y General Caballero JLM, que descendieron de la División de Honor; Paraguarí, ascendido del Campeonato Nacional de Interligas; Benjamín Aceval y 3 de Noviembre, que lograron el ascenso de la Primera División B

Fecha 1

Sábado 4 de abril

-3 de Noviembre vs. 12 de Junio

Estadio: Emiliano Ghezzi

Hora: 10:00

-Guaireña vs. Benjamín Aceval

Estadio: Parque del Guairá

Hora: 10:00

-Deportivo Capiatá vs. Independiente CG

Estadio: Erico Galeano

Hora: 17:00

Domingo 5 de abril

-Resistencia vs. Atlético Tembetary

Estadio: Tomás Beggan

Hora: 10:00

-Paraguarí vs. Deportivo Santaní

Estadio: Municipal de Carapeguá

Hora: 10:00

-Sol de América vs. Tacuary

Estadio: Luis Alfonso Giagni

Hora: 17:00

Lunes 6 de abril

-Fernando de la Mora vs. Encarnación

Estadio: Emiliano Ghezzi

Hora: 17:00

-General Caballero JLM vs. Carapeguá

Estadio: Ka’arendy

Hora: 19:30

Intermedia
Héctor Marecos, presentado en su nuevo club
Héctor Marecos, DT campeón de la Intermedia 2025 con Rubio Ñu, fue presentado de manera oficial en su nuevo club.
Diciembre 20, 2025 03:45 p. m.
Redacción D10
Intermedia
El 3 de Noviembre escribe con letras doradas su ascenso a Intermedia
Histórico hecho para el humilde equipo quel barrio San Pablo, el 3 de Noviembre. Será su primera vez en la segunda categoría del balompié paraguayo.
Noviembre 29, 2025 06:27 p. m.
Redacción D10
Intermedia
Por “culpa” de Shakira jugarán en horario inhumano
César Castro, técnico del 15 de Mayo de Itapé” lamentó el horario elegido para el duelo de revancha de la promoción.
Noviembre 26, 2025 01:26 p. m.
Redacción D10
Intermedia
Aldo Bobadilla, nuevo entrenador de Sol de América
Sol de América empezará la temporada 2026 bajo la dirección técnica de Aldo Bobadilla.
Noviembre 24, 2025 06:33 p. m.
Redacción D10
Intermedia
La revancha de la Promoción será el sábado
Finalmente, el partido entre 3 de Noviembre y 15 de Mayo de Itapé, por un lugar en la Intermedia, se disputará este sábado.
Noviembre 24, 2025 03:45 p. m.
Intermedia
Agónico empate del 3 de Noviembre en la ida de la Promoción ante el 15 de Mayo
La calurosa jornada de domingo en el estadio Defensores del Chaco fue testigo de un duelo parejo e intenso que culminó igualado 1-1 entre el 15 de Mayo de Itapé ante el 3 de Noviembre de barrio San Pablo en el juego de ida, por el cupo a disputar la División Intermedia en el 2026. La revancha será el domingo 30 en el mismo estadio desde las 15:00.
Noviembre 23, 2025 06:03 p. m.
