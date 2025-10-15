15 oct. 2025
La insólita camiseta que utilizará Olimpia para el superclásico

Una nueva edición del superclásico llegará este fin de semana y para ello, Olimpia saldrá al campo de juego, no con su camiseta tradicional ni con la segunda equipación, sino con una indumentaria que dará que hablar.

Octubre 15, 2025 05:56 p. m. • 
Por Redacción D10
538923406_1345491210265753_5112972867004951865_n.jpg

Olimpia no utilizará su camiseta tradicional el domingo.

Se van puliendo los detalles de cara al último superclásico de la temporada 2025 y este día, tras la reunión de coordinación entre delegados y autoridades, saltó la información sobre el Cerro Porteño-Olimpia que generará todo tipo de opinión: la camiseta que utilizará la visita.

Para este encuentro, el Decano entrará al ueno La Nueva Olla luciendo, no su tradicional franja negra, o la alternativa totalmente negra, sino la tercera equipación: la celeste, inspirada en los uruguayos que hicieron historia en el club de Para Uno.

Cerro Porteño, club local, utilizará su camiseta azulgrana y el resto de la indumentaria blanca. Por su parte, Olimpia disputará el superclásico vestido de celeste. El encuentro de equipos que llegan con realidades distintas arrancará a las 17:30, el domingo 19 de octubre.

G3UHpMGXUAATHAN.jfif

Redacción D10
