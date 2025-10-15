La insólita camiseta que utilizará Olimpia para el superclásico
Una nueva edición del superclásico llegará este fin de semana y para ello, Olimpia saldrá al campo de juego, no con su camiseta tradicional ni con la segunda equipación, sino con una indumentaria que dará que hablar.
Se van puliendo los detalles de cara al último superclásico de la temporada 2025 y este día, tras la reunión de coordinación entre delegados y autoridades, saltó la información sobre el Cerro Porteño-Olimpia que generará todo tipo de opinión: la camiseta que utilizará la visita.
Para este encuentro, el Decano entrará al ueno La Nueva Olla luciendo, no su tradicional franja negra, o la alternativa totalmente negra, sino la tercera equipación: la celeste, inspirada en los uruguayos que hicieron historia en el club de Para Uno.
Cerro Porteño, club local, utilizará su camiseta azulgrana y el resto de la indumentaria blanca. Por su parte, Olimpia disputará el superclásico vestido de celeste. El encuentro de equipos que llegan con realidades distintas arrancará a las 17:30, el domingo 19 de octubre.