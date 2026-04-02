La federación inglesa generó 600 millones en la temporada 2024-2025

Los resultados financieros publicados este jueves por la FA suponen un descenso en los ingresos de 35 millones respecto a la temporada 2023-2024, y en el beneficio operativo, que ha pasado de ser de 64 millones en el ejercicio anterior a 6 en este. El organismo explica que esto se debe al pago de deudas, a la creación de un fondo de reserva y a inversiones estratégicas de cara al futuro, como la remodelación del centro de entrenamiento de St. George’s Park que se llevará a cabo durante los próximos tres años.

La FA indica que han invertido 158 millones de libras a lo largo de las diferentes categorías del deporte, lo que supone un aumento de 12 millones respecto al año anterior.

“El pináculo de este año ha sido el histórico logro de la selección femenina, que ganó su segunda Eurocopa femenina. Han unido al país e inspirado a las siguientes generaciones, como se pudo ver en la fiesta de campeonas que se hizo en Londres delante de 75 000 aficionados”, explicó Mark Bullingham, presidente ejecutivo de la FA.

Además, la FA menciona también como uno de los éxitos del año la consecución del Campeonato de Europa sub21 por segunda vez consecutiva.

“Nuestros logros y estos resultados financieros muestran la fuerte posición de nuestra organización y de todo el fútbol inglés en su conjunto”, apuntó Bullingham.

Otra de las fortalezas de la FA es el estadio de Wembley, en el cual se han albergado 42 eventos durante este período de tiempo, incluyendo los conciertos de Taylor Swift, Oasis, Dua Lipa, Lana Del Rey, Linkin Park, y Guns N’ Roses. En total, Wembley ha acogido a 2,5 millones de personas solo en 2025.