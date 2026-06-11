11 jun. 2026
Copa del Mundo

Neymar continúa en el gimnasio

Neymar se ausentó de nuevo de la sesión de entrenamiento en el complejo Columbia Park y se quedó en el gimnasio, según indicó a EFE una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Junio 11, 2026 04:51 p. m. • 
Por Redacción D10
Neymar

Neymar regresó a los entrenamientos.

Foto: Gentileza - Neymar

La selección brasileña se ejercitó este jueves bajo un fuerte calor en Morristown (Estados Unidos) en medio de un ambiente distendido y alegre, a dos días para su estreno en el Mundial 2026 contra Marruecos.

Neymar se ausentó de nuevo de la sesión de entrenamiento en el complejo Columbia Park y se quedó en el gimnasio, según indicó a EFE una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El 10 del Santos se recupera de una lesión de grado II en el gemelo derecho y aún no ha saltado al césped con el resto de sus compañeros desde que empezó la concentración de la Canarinha, el pasado 27 de mayo, en la sierra de Río de Janeiro.

La expectativa es que el exjugador del Barcelona y París Saint-Germain (PSG) se reincorpore al grupo esta misma semana, según dijo el seleccionador Carlo Ancelotti a los periodistas el pasado viernes.

En los quince minutos de la sesión de este jueves abiertos a la prensa, el resto de los jugadores realizó ejercicios de calentamiento y juegos con la pelota en campo reducido.

También hubo espacio para las bromas y las risas entre los futbolistas y la comisión técnica liderada por Carlo Ancelotti, que encara su primera Copa del Mundo como técnico después de su gloriosa etapa en clubes europeos de la talla del Real Madrid, AC Milán y Bayern Múnich, entre otros.

Uno de los grandes interrogantes en relación al primer once del preparador italiano está en la delantera.

Vinícius Júnior y Raphinha son fijos, pero falta por saber si volverá apostar por Matheus Cunha y Luiz Henrique, o apostará por meter un mediocampista más e introducir un 9 más puro como Igor Thiago.

La pentacampeona del mundo disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del Mundial 2026, que arranca este jueves.

Debutará en el Grupo C el sábado frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.

Brasil Neymar Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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