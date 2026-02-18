17 feb. 2026
Copa Libertadores

Carabobo vence en casa por la mínima a Huachipato

Carabobo venció este martes en casa y por la mínima 1-0 al Huachipato chileno, en un partido correspondiente a la segunda fase de clasificación de la Copa Libertadores.

Febrero 17, 2026 10:09 p. m. • 
Por Redacción D10
Edson Tortolero Jr.jpg

Edson Tortolero Jr, autor del gol de Carabobo.

El club venezolano Carabobo venció este martes en casa y por la mínima 1-0 al Huachipato chileno, en un partido correspondiente a la segunda fase de clasificación de la Copa Libertadores.

El venezolano Edson Tortolero firmó, en el minuto 35, el único gol del encuentro, tras un pase de su compatriota Eric Ramírez.

El partido se jugó en el Polideportivo Misael Delgado, en la ciudad de Valencia, capital del estado venezolano de Carabobo (norte).

El primer tiempo lo protagonizó el Granate, que de nueve remates, dos fueron al arco y uno se convirtió en gol, mientras que Huachipato apenas hizo un total de cuatro durante esta parte, y solo uno de estos a la portería.

En el segundo tiempo, Jaime Moreno casi logra el segundo de la tarde con un cabezazo que frustró el guardameta.

En los últimos minutos, el local logró con éxito sostener el marcador aun cuando terminó jugando con uno menos, luego de que Juan Camilo Pérez fuera amonestado por segunda vez en el minuto 85.

Durante el partido, el árbitro colombiano Andrés Rojas sacó amarillas a Jean Fuentes, Joshuan Berríos y los argentinos Matías Núñez y Lucas Bruera, de Carabobo; y a Maximiliano Rodríguez, Cristian Toro y Claudio Torres, de Huachipato.

El próximo 24 de febrero, Carabobo visitará la comuna chilena Talcahuano para jugar contra Huachipato el partido de vuelta.

De esta segunda etapa avanzarán a la tercera ronda del certamen ocho equipos que se enfrentarán por cuatro cupos para la fase de grupos que reunirá a un total de 32 clubes.

La final de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el 28 de noviembre en Montevideo. EFE

Carabobo Huachipato Copa Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-LIBERTADORES-ALIANZA-2DEMAYO
Copa Libertadores
Martínez: “Nos subestimaron”
Ángel Martínez valoró la histórica clasificación e hizo una fuerte crítica al arribo a nuestro país.
Febrero 12, 2026 11:34 a. m.
 · 
Redacción D10
20260211_233458.jpg
Copa Libertadores
“El Ángel” del 2 de Mayo
VIDEO. Ángel Martínez tuvo una destacada actuación frente a Alianza Lima, siendo uno de los pilares de la clasificación.
Febrero 12, 2026 11:11 a. m.
 · 
Redacción D10
gg.png
Copa Libertadores
Insólito: Penal, cambio, enojo y festejo
VIDEO. La situación que marcó el duelo entre Alianza Lima y 2 de Mayo y que recorre las redes tiene que ver con la situación sucedida tras el penal sancionado a favor del Gallo.
Febrero 12, 2026 10:25 a. m.
 · 
Redacción D10
HA02CGGaAAEER4L.jpeg
Copa Libertadores
Ledesma, sorprendido por la estrategia de Alianza
Eduardo Ledesma, en conferencia de prensa, contó su sorpresa ante el planteamiento que propuso el Alianza Lima.
Febrero 12, 2026 09:27 a. m.
 · 
Redacción D10
HA7HoI3XwAAwe60.jpeg
Copa Libertadores
Las emotivas palabras de Brahian Ayala
VIDEO. El autor del histórico gol de la clasificación del 2 de Mayo, tiró una potente frase tras el final del encuentro.
Febrero 12, 2026 07:36 a. m.
 · 
Redacción D10
Captura.JPG
Copa Libertadores
El posteo del Gallo tras la clasificación
El 2 de Mayo completó una histórica hazaña al eliminar de la Libertadores a uno de los grandes de Perú. Tras el final del lance, hicieron una particular publicación.
Febrero 12, 2026 06:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más