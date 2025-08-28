28 ago. 2025
Rally del Paraguay

La espera se acabó

Hoy se pone en marcha oficialmente el WRC ueno Rally del Paraguay 2025 en Encarnación.

Agosto 28, 2025 07:06 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-27 at 3.05.44 PM.jpeg

Las máquinas. Visibilidad directa a los autos y equipos del Mundial de Rally 2025.

El corazón del Sur vibrará hoy con la ceremonia de apertura del WRC ueno Rally del Paraguay 2025, un evento que promete marcar un hito en la historia deportiva y cultural del país.

La largada simbólica tendrá lugar en el Centro Cívico de Encarnación (Sambódromo) a partir de las 17:00. Los portones del Centro Cívico se abrirán desde las 15:00, mientras que el acto oficial arrancará a las 17:00.

El programa incluye la participación de DJ Indio Rubio, un show especial del corso encarnaceno, una sesión de firma de autógrafos con los pilotos y la presentación oficial de los 47 autos inscriptos: 24 internacionales y 23 nacionales.

El cierre de la jornada estará a cargo del grupo musical Tierra Adentro, seguido de un espectáculo de fuegos artificiales. “Este no es solo un evento deportivo, es una celebración nacional que une cultura, turismo y familia”, expresó Iván Dumot, miembro del Comité Organizador Local. Por su parte, el viceministro Rodrigo Maluff, del MIC, invitó a vivir la experiencia del mundial en la Fan Zone, un espacio interactivo que está habilitado del de 08:00 a 22:00, con exhibición de autos, activaciones de marcas, food park, shows en vivo y entrevistas con los pilotos.

En tanto, Larissa Schaerer, representante del Comité Olímpico Paraguayo, subrayó el valor cultural de esta cita mundial. “Este evento fortalece la imagen de Paraguay como destino internacional, con el apoyo de Senatur y actores locales”, dijo. La competencia arrancará mañana.

Rally del Paraguay 2025 Rally Automovilismo
Redacción D10
