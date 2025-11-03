“La energía de la Olla fue importante”

Cerro Porteño venció a Guaraní por la fecha 19 del torneo Clausura 2025 y con eso dio un paso importante hacia la conquista de una estrella más en el fútbol paraguayo. El Ciclón tomó la punta y depende de sí mismo para consagrarse.

Tras el lance disputado en La Nueva Olla el entrenador de Cerro Porteño, Jorge Bava, analizó lo que fue el encuentro y destacó, entre otros puntos, la fuerza que dio la hinchada, además del trabajo realizado por sus jugadores dentro del campo de juego.

“Más allá del análisis táctico, la energía que hubo en la Olla fue importante, el comportamiento de los jugadores, la actitud que tuvieron. Esa mancomunión sumó mucho”, comenzó diciendo el DT charrúa.

“En líneas generales fue un partido que controlamos. Tuvimos situaciones, prácticamente no tuvimos ataques, controlamos factores del rival. Creo que el equipo se comportó bien y sacó un resultado importante de cara al futuro”, subrayó.

Bava mencionó que el grupo quedó contento y tranquilo tras alcanzar el objetivo de tomar la punta, pero que aún el foco está en mantener el camino, con mesura, hacia las finales que se vienen.

“Para darle valor al partido de hoy, tenemos que seguir por esta senda, seguir ganando para conseguir lo que todos queremos que es el campeonato”, tiró.