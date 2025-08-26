26 ago. 2025
Fútbol Internacional

La dura crítica de Diego Latorre a Matías Galarza en plena transmisión

El paraguayo Matías Galarza, volante de River Plate, recibió una lapidaria crítica de Diego Latorre en plena transmisión que se hizo viral.

Agosto 26, 2025 01:38 p. m.
lattoree.jfif

Latorre criticó con dureza a Galarza.

Imagen: Olé

El mediocampista paraguayo Matías Galarza jugó todo el partido para River Plate, que empató este lunes 1-1 ante Lanús por una nueva fecha del campeonato argentino.

Diego Latorre, ex futbolista, actualmente trabajando como comentarista en ESPN, realizó un fuerte comentario sobre el jugador paraguayo en plena transmisión.

“No sé cuánto más puede mejorar Galarza en River. Tendrá mucha predisposición, pero se necesitan ideas y serenidad por lo menos para darle la pelota a un compañero”, expresó Latorre, según publica este martes el diario Olé.

Es que Galarza viene siendo criticado por los propios hinchas de River por su rendimiento. Frente a Lanús, además de su bajo porcentaje de duelo ganados (2/9) y de las 13 posesiones de pelota perdidas, también quedó expuesto tras no salir a apurar a Méndez en la última acción del partido que terminó en el gol del local.

Sin embargo, Marcelo Gallardo, DT millonario, le sigue dando total confianza y le otorga la titularidad en la mayoría de los partidos.

Matías Galarza River Plate Marcelo Gallardo
