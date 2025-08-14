La dupla Casarino/Gatti se queda con la de bronce

En dobles mixtos de squash, la dupla paraguaya conformada por Damián Casarino y Fiorella Gatti no pudo ante el par peruano de los hermanos Amaro y Luciana Castillo. El equipo nacional cayó por 2-0 en las semifinales.

El primer set fue 11-4 para la visita, mientras que el segundo fue más peleado, pero finalmente lo ganaron los peruanos por 11-9. La derrota dejó a Paraguay sin la posibilidad de luchar por el oro y se quedó con la de bronce, que significa la novena medalla para el team en estos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

En charla para la televisión, Damián Casarino tuvo sensaciones encontradas, ya que “ganar una medalla es un sueño”, pero “quedarse por el camino, duele”, dijo con relación a que no fue el oro. Mientras que Fiorella Gatti se mostró “contenta por lo que hicimos con Damián”.