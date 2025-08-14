14 ago. 2025
Juegos Panamericanos

La dupla Casarino/Gatti se queda con la de bronce

En squash, la dupla conformada por Damián Casarino y Fiorella Gatti cayó ante Perú y se quedó con la medalla de bronce en estos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Agosto 14, 2025 02:03 p. m. • 
Por Redacción D10
Damián Casarino Fiorella Gatti

Damián Casarino y Fiorella Gatti lograron la novena medalla para el team paraguay.

Foto: Gentileza - COP

En dobles mixtos de squash, la dupla paraguaya conformada por Damián Casarino y Fiorella Gatti no pudo ante el par peruano de los hermanos Amaro y Luciana Castillo. El equipo nacional cayó por 2-0 en las semifinales.

El primer set fue 11-4 para la visita, mientras que el segundo fue más peleado, pero finalmente lo ganaron los peruanos por 11-9. La derrota dejó a Paraguay sin la posibilidad de luchar por el oro y se quedó con la de bronce, que significa la novena medalla para el team en estos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

En charla para la televisión, Damián Casarino tuvo sensaciones encontradas, ya que “ganar una medalla es un sueño”, pero “quedarse por el camino, duele”, dijo con relación a que no fue el oro. Mientras que Fiorella Gatti se mostró “contenta por lo que hicimos con Damián”.

Juegos Panamericanos Junior Squash
Redacción D10
