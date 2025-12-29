29 dic. 2025
Fútbol Internacional

Matías Galarza podría cambiar la Banda Roja por la V Azulada

El mediocampista de la Selección Paraguaya, Matías Galarza Fonda actual futbolista de River Plate de Argentina, se encuentra en el interés de los técnicos de la V Azulada, los hermanos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto.

Diciembre 29, 2025 04:25 p. m. • 
Por Redacción D10
Matías-Galarza.jpg

Matías Galarza podría cambiar la Banda Roja por la V Azulada en la Argentina, la propuesta está hecha.

Foto: Gentileza.

Matías Galarza Fonda, el volante albirrojo perteneciente a los registros del poderoso River Plate argentino, es pretendido por los técnicos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, los mellizos que dirigen al Club Atlético Vélez Sarsfield.

En charla con Fútbol a lo Grande, el representante de futbolistas Regis Marques señaló que las negociaciones por Matías Galarza están en proceso.

“Hay una oferta de Vélez, sé que hoy se realizará una reunión y veo con buenos ojos que tenga minutos. Antes del Mundial tiene que jugar Mati, él solo tiene que estar enfocado en jugar”, señaló Marques.

Como último antecedente, podemos mencionar que el Millonario, dueño del pase del volante de 23 años, terminó rechazando la importante oferta del Botafogo de Brasil.

River no pretende desprenderse del paraguayo antes del Mundial 2026, que tendrá lugar en Canadá, México y Estados Unidos en los meses de junio y julio.

River Plate Vélez Sarsfield Matías Galarza
Redacción D10
