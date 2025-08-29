29 ago. 2025
Rally del Paraguay

La carrera hasta el momento

Se corrieron las primeras cuatro especiales del Rally del Paraguay. Así marcha la clasificación del WRC de nuestro país.

Agosto 29, 2025 11:32 a. m. 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-29 at 9.17.06 AM.jpeg

Ogier tuvo una jornada complicada.

Foto: José Bogado - UH

El Rally del Paraguay tuvo este viernes la primera jornada de disputa en suelo itapúense. Bien temprano iniciaba la carrera en la zona de Cambyretá con la salida de la máquina del líder de la clasificación del WRC Elfyn Evans.

Sin embargo, la pista presentó muchas dificultades para los pilotos y tras la disputa de las primeras cuatro especiales, Cambyretá (18.70), Nueva Alborada (19.25), Yerbatera (30.00) y Autódromo (2.50) la punta de la clasificación general quedó en manos de Adrien Fourmaux y su Hyundai i20 N R1.

El francés se quedó con el mejor tiempo en la segunda especial y le permitió quedarse en ese momento en segundo en la general por detrás de Kalle Rovanperä que lideraba. Mantuvo el ritmo en la tercera prueba que es la más extensa del día, quedando segundo por detrás de Sébastien Ogier y en ese momento asumió el liderato. En el Autódromo Alfredo Scheid volvió a marcar el mejor tiempo para asegurarse el primer puesto con apenas +4 de diferencia sobre el finlandés Rovanperä.

La carrera continúa desde las 13.34, tiempo en la que partirá la primera máquina desde Cambyretá para la segunda pasada.

La clasificación general - Hasta SS4 - Preliminares

1- Adrien Fourmaux – 38m09s

2 - K. Rovanperä + 4.1s

3 - S. Pajari +18.0

4- T. Neuville + 18.4

5 - E.Evans +19.3

Rally del Paraguay 2025
Redacción D10
