23 jul 2026
Fútbol Paraguayo

49 años sin Arsenio Erico, el más grande de todos los tiempos

Hoy se recuerda un nuevo aniversario de la partida de Arsenio Erico, el futbolista paraguayo más grande de todos los tiempos. Su talento, sus goles y su grandeza siguen desafiando el paso del tiempo.

Julio 23, 2026 12:51 p. m.
pastor.jpg

Arsenio Erico, leyenda de Paraguay.

Imagen: Conmebol.

El calendario marca un nuevo 23 de julio y, como ocurre cada año, el fútbol paraguayo vuelve a detenerse para recordar a su máxima leyenda. En esta fecha, pero de 1977, fallecía Arsenio Erico a los 62 años, dejando un legado que el tiempo no hizo más que engrandecer. Casi medio siglo después de su partida, su nombre continúa siendo sinónimo de excelencia, talento y orgullo nacional.

Dueño de una capacidad goleadora extraordinaria y de una elegancia pocas veces vista dentro del área, Erico brilló con luz propia como uno de los futbolistas sudamericanos más sobresalientes de su época. Su etapa en Independiente de Avellaneda, entre las décadas de 1930 y 1940, lo convirtió en un ídolo eterno del club argentino y en una referencia obligada para generaciones de delanteros.

Considerado por la FIFA como el mejor futbolista paraguayo de todos los tiempos, sus restos fueron repatriados el 25 de febrero de 2010 para descansar en el Mausoleo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), un reconocimiento a quien llevó el nombre del país a lo más alto cuando el fútbol sudamericano comenzaba a conquistar el mundo.

eeerico.jfif

Arsenio Erico se llevaba las portadas de la época.

Su genialidad quedó reflejada no solo en los goles, sino también en los innumerables apodos que despertó su talento. Lo llamaron El Saltarín Rojo, El Hombre de Goma, El Paraguayo de Oro, El Hombre de Mimbre, El Mago, El Aviador, El Duende Rojo, El Diablo Saltarín, El Rey del Gol, Mister Gol, El Hombre de Plástico, El Virtuoso y hasta El Semidiós.

Arsenio Pastor Erico Martínez nació el 30 de marzo de 1915 en Asunción. Hijo del italiano Guillermo Erico Paciello y de la villarriqueña Margarita Martínez, creció junto a sus hermanos Armando, Adolfo, Darío y Selva. Cursó sus estudios en la Escuela General Díaz y en el Colegio Natalicio de María Talavera, mientras daba sus primeros pasos con una pelota, sin imaginar que terminaría convirtiéndose en el mayor referente del fútbol paraguayo.

Su historia comenzó a escribirse en 1926 con el equipo Los Azules del Salesianito y, apenas cuatro años después, con solo 15 años, debutó en el Club Nacional de la Primera División. Aquel adolescente de movimientos distintos estaba destinado a cambiar para siempre la historia del deporte paraguayo.

Entre las muchas marcas que dejó como goleador figuran sus seis tantos marcados en una sola tarde, en 1935, contra Quilmes; los 47 goles en 34 partidos marcados en 1937 -cantidad hasta hoy no superada por ningún jugador profesional de la Argentina-; los 293 goles convertidos para un solo equipo, el Independiente de Avellaneda, con el que se consagró goleador absoluto, consecutivamente los años 1937, 1938 y 1939 con 47, 43 y 40 goles.

El legado de Arsenio Erico va mucho más allá de los récords. Representó el talento, la humildad y el patriotismo de un país entero. Fue un futbolista adelantado a su tiempo, admirado por rivales, respetado por compañeros y venerado por millones de aficionados.

eerico.jfif

Erico brilló en Independiente de Avellaneda en las décadas de 1930 y 1940.

Arsenio Erico Independiente de Avellaneda Fútbol Argentino
Más contenido de esta sección
Martin Ledesma_68569002.jpg
Fútbol Paraguayo
Goleada del Martín Ledesma
En la prosecución de la 15ª jornada del campeonato de la Primera B, el Martín Ledesma consiguió la victoria más holgada del domingo al derrotar por 4 a 1 a Presidente Hayes.
Julio 13, 2026 06:50 a. m.
 · 
Redacción D10
IMGL9620.jpg.jpeg
Fútbol Paraguayo
Trinidense cerró su preparación con victoria sobre 2 de Mayo
Sportivo Trinidense disputó este sábado dos amistosos de preparación frente al Sportivo 2 de Mayo, continuando con su puesta a punto de cara al inicio del torneo Clausura 2026.
Julio 11, 2026 09:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Libertad.jfif
Fútbol Paraguayo
Libertad cerró una positiva jornada de amistosos ante San Lorenzo
Libertad continúa afinando detalles para el inicio del torneo Clausura 2026 y este sábado disputó tres encuentros amistosos frente a Sportivo San Lorenzo, en una jornada que le permitió al nuevo cuerpo técnico seguir evaluando variantes.
Julio 11, 2026 09:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Luqueno Nacional.jpg.jfif
Fútbol Paraguayo
Nacional y Luqueño repartieron triunfos en sus amistosos
Nacional y Luqueño disputaron este sábado dos encuentros amistosos de preparación en el estadio Arsenio Erico, ambos a puertas cerradas, con un triunfo por lado y el mismo marcador: 1-0.
Julio 11, 2026 08:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Adrian Alcaraz.jfif
Fútbol Paraguayo
Serrati repasó el mercado de pases de sus representados
El representante de futbolistas Diego Serrati brindó un completo panorama sobre la actualidad del mercado de pases de varios de sus representados, en una entrevista con Fútbol a lo Grande, donde confirmó operaciones cerradas y otras que se encuentran muy avanzadas.
Julio 10, 2026 04:13 p. m.
 · 
Redacción D10
T�rkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026
Fútbol Paraguayo
Nuevas reglas: Del Mundial al fútbol paraguayo
Javier Díaz de Vivar confirmó que en el fútbol paraguayo utilizarán también las nuevas reglas usadas en la Copa del Mundo.
Julio 10, 2026 12:07 p. m.
 · 
Redacción D10