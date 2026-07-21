Díaz de Vivar: “Las nuevas reglas van a agilizar el juego”

El Torneo Clausura 2026 comenzará con la implementación de varias modificaciones reglamentarias que fueron aplicadas durante el Mundial de Norteamérica 2026, con el objetivo de darle mayor dinamismo al juego y reducir las interrupciones durante los partidos.

El vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Javier Díaz de Vivar, explicó que las nuevas disposiciones buscan que los encuentros tengan mayor continuidad y más tiempo efectivo de juego.

“Las nuevas reglas van a agilizar un poco el juego. Tenemos que jugar más minutos, más tiempo. Tiene que ser menos cortado nuestro campeonato, menos interrupciones”, manifestó en conversación con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

Entre los cambios que comenzarán a regir en el campeonato local se encuentran las modificaciones relacionadas al tiempo de reposición para los saques de arco y los lanzamientos laterales, además de una mayor participación del VAR en la corrección de decisiones claves. También se aplicarán ajustes vinculados a los cambios rápidos y al tiempo de exclusión posterior a una atención médica.

Díaz de Vivar destacó la importancia de adaptar el fútbol paraguayo a estas nuevas medidas para elevar la intensidad de los partidos. “Debemos agilizar todo eso para que podamos ver más intensidad de fútbol”, señaló el dirigente de la APF.

No obstante, dos reglamentos que fueron discutidos durante la Copa del Mundo no serán aplicados en el campeonato paraguayo. Se trata de la denominada “Ley Vinicius-Prestianni”, relacionada a la expulsión de futbolistas que se cubran la boca al hablar rivales, y la pausa de hidratación durante los encuentros.

Con estas modificaciones, el fútbol paraguayo buscará alinearse con las tendencias internacionales y ofrecer un juego más fluido, con menos tiempos muertos y mayor protagonismo del espectáculo futbolístico.