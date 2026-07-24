Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense: Paso a paso

En el cierre de la séptima fecha de la Primera C, el General Caballero ZC derrotó por 1-0 a General Díaz y saltó a la segunda posición de la clasificación. El tanto de Johan Alderete bastó para asegurar los tres puntos.
Libertad continúa afinando detalles para el inicio del torneo Clausura 2026 y este sábado disputó tres encuentros amistosos frente a Sportivo San Lorenzo, en una jornada que le permitió al nuevo cuerpo técnico seguir evaluando variantes.
El representante de futbolistas Diego Serrati brindó un completo panorama sobre la actualidad del mercado de pases de varios de sus representados, en una entrevista con Fútbol a lo Grande, donde confirmó operaciones cerradas y otras que se encuentran muy avanzadas.