24 jul 2026
Fútbol Paraguayo

2 de Mayo vs. Rubio Ñu: Paso a paso

El 2 de Mayo recibe a Rubio Ñu en el arranque de la primera fecha del Torneo Clausura.

Julio 24, 2026 03:27 p. m. • 
Por Redacción D10
2 de Mayo Rubio Ñu

2 de Mayo Torneo Clausura Rubio Ñu
Redacción D10
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