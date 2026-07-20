Fechas y horarios de los partidos de la fecha 1 del Clausura

El torneo Clausura levantará el telón esta semana con una primera fecha que promete emociones desde el arranque, en un semestre en el que los doce equipos buscarán cumplir sus respectivos objetivos, ya sea pelear por el título, asegurar un boleto a las copas internacionales o escapar de la zona comprometida del promedio.

Tras varias semanas de pausa por la máxima cita del fútbol, la competencia local vuelve a tomar protagonismo con partidos de alto atractivo.

La acción comenzará este viernes y uno de los principales focos estará puesto en La Nueva Olla, donde Cerro Porteño recibirá a Sportivo Trinidense desde las 18:30. El Ciclón inicia un nuevo desafío con la obligación de ser protagonista y de dejar atrás un Apertura que no cumplió con las expectativas, mientras que el conjunto auriazul intentará dar el golpe y comenzar con el pie derecho.

El vigente campeón Olimpia hará su estreno el domingo, cuando desde las 16:00 se enfrente a Libertad en el estadio Defensores del Chaco, en el duelo más atractivo de la fecha inaugural.

El Decano buscará comenzar la defensa de la corona con una victoria ante un Gumarelo que también apunta a ser uno de los grandes candidatos al título. Será un choque entre dos de los principales aspirantes al campeonato y una prueba exigente para ambos desde el primer capítulo del Clausura.

Programación fecha 1