24 mar. 2026
Selección Paraguaya

La APF acompaña a nuestras leyendas del fútbol

La Asociación Paraguaya de Fútbol oficializa su respaldo a quienes hicieron historia jugando por la Albirroja. Los mismos tendrán una cita en el “Duelo Leyendas de América” en Chile desde este viernes.

Marzo 24, 2026 06:11 p. m. • 
Por Redacción D10
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Referentes de la Selección Paraguaya recibieron de manera simbólica las indumentarias que utilizarán en el torneo.

APF

La Asociación Paraguaya de Fútbol brinda su apoyo a un grupo de referentes históricos de la Selección Nacional que volverán a vestir los colores del país en el “Duelo Leyendas de América 2026”, una competencia que reunirá a todos los ídolos del continente del 27 al 29 de marzo, en Santiago de Chile.

Para dicho evento continental, la Asociación Paraguaya de Fútbol realizó la entrega de indumentarias oficiales como muestra de reconocimiento y gratitud a quienes dejaron una huella imborrable con la camiseta albirroja y que volverán a representar a nuestro país desde la experiencia, el orgullo y la memoria viva de nuestro fútbol.

El equipo de las leyendas albirrojas estará integrado por: Diego Barreto, Carlos Bonet, Paulo Da Silva, Darío Verón, Jonathan Santana, Roberto Acuña, Cristian Riveros, Osvaldo Martínez, Marcelo Estigarribia, Óscar Cardozo, Santiago Salcedo y Lucas Barrios, bajo la conducción técnica de Rogelio Delgado.

Paraguay enfrentará este viernes 27 a Uruguay, a las 16:00, en el Claro Arena, estadio de la Universidad Católica, de la capital trasandina. De superar al combinado charrúa enfrentará al vencedor del duelo entre Brasil y Venezuela.

El acto de entrega tuvo lugar en la sede central de la APF y contó con la presencia del Secretario General de la APF, Luis Kanonnikoff, y de las leyendas Carlos Bonet, Diego Barreto y Jonathan Santana.

APF Selección Paraguaya Chile
Redacción D10
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