30 sept. 2025
Selección Paraguaya

La Albirroja Sub 20 va por la clasificación

La Selección Paraguaya Sub 20 tiene su segunda presentación en el Mundial de Chile enfrentando a Corea del Sur donde buscará sellar su clasificación anticipada a la siguiente ronda.

Septiembre 30, 2025 08:37 a. m. • 
Por Redacción D10
20250930_082704.jpg

La Albirroja Sub 20 va por el triunfo ante Corea del Sur.

@Albirroja

Paraguay viene de lograr una agónica victoria de 3-2 ante Panamá en el estreno del Grupo B de la Copa Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.

Los dirigidos por Antolín Alcaraz buscarán sellar su pasaporte a los octavos de final de manera anticipada enfrentando este martes a Corea del Sur a partir de las 20:00 en el estadio Elías Figueroa en Valparaíso.

La Albirroja Sub 20 suma 3 puntos y de ganar irá a 6, logrando su clasificación anticipada a octavos de final de la competición ya que clasificación a dicha instancia los primeros y segundos de los Grupos A, B, C, D, E y F, y a ellos se les sumará 4 equipos mejores terceros.

El más probable equipo de la Albirroja Sub 20 para medir a Corea del Sur es el siguiente: Facundo Insfrán; Líder Cáceres, Lucas Quintana, Axel Balbuena y Alexandro Maidana; Rodrigo Villalba, Fabrizio Baruja, Lucas Guiñazú y César Miño; Enso González y David Fernández.

Por este mismo grupo, pero a las 17:00 de este martes, Panamá medirá fuerzas ante Ucrania.

Las posiciones: Paraguay 3 puntos, Ucrania 3, Panamá 0 y Corea del Sur 0.

Albirroja Sub 20 Selección Paraguaya Sub 20 Paraguay
Redacción D10
