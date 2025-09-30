La Albirroja Sub 20 va por la clasificación

Paraguay viene de lograr una agónica victoria de 3-2 ante Panamá en el estreno del Grupo B de la Copa Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.

Los dirigidos por Antolín Alcaraz buscarán sellar su pasaporte a los octavos de final de manera anticipada enfrentando este martes a Corea del Sur a partir de las 20:00 en el estadio Elías Figueroa en Valparaíso.

La Albirroja Sub 20 suma 3 puntos y de ganar irá a 6, logrando su clasificación anticipada a octavos de final de la competición ya que clasificación a dicha instancia los primeros y segundos de los Grupos A, B, C, D, E y F, y a ellos se les sumará 4 equipos mejores terceros.

El más probable equipo de la Albirroja Sub 20 para medir a Corea del Sur es el siguiente: Facundo Insfrán; Líder Cáceres, Lucas Quintana, Axel Balbuena y Alexandro Maidana; Rodrigo Villalba, Fabrizio Baruja, Lucas Guiñazú y César Miño; Enso González y David Fernández.

Por este mismo grupo, pero a las 17:00 de este martes, Panamá medirá fuerzas ante Ucrania.

Las posiciones: Paraguay 3 puntos, Ucrania 3, Panamá 0 y Corea del Sur 0.