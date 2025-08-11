11 ago. 2025
Selección Paraguaya

La Albirroja Sub 20 padece otra derrota ante Brasil

La Albirroja cayó 2-1 frente a Brasil en su segundo partido de preparación, con vistas al Mundial de la categoría que se disputará en Chile.

Agosto 11, 2025 06:18 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay no pudo con Brasil en su segundo partido de preparación.

Foto: Gentileza APF

La Albirroja Sub 20 cayó en la tarde de este lunes en su segundo partido de preparación frente a Brasil, esta vez por 2-1, en un partido disputado en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino, en la ciudad de Ypané.

Fue un partido complicado para el combinado dirigido por Antolín Alcaraz, ya que muy temprano se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Maximiliano Duarte (11’), mientras que Lucas Guiñazú vio la roja antes del final del lapso inicial dejando a la Albirroja con nueve futbolistas (45+1).

El único tanto de Paraguay fue realizado por Axel Balbuena, a tres minutos para el final del compromiso. Bruno Alves y Isaque Silva hicieron los tantos de la Canarinha.

Recordemos que el primer encuentro, disputado el viernes pasado, en este mismo escenario, tuvo como ganador al cuadro visitante, por el marcador de 2-0, gracias a las conquistas de João Víctor Cruz y Erick Belé.

Estas dos presentaciones sirvieron al equipo nacional como preparación para lo que será la participación guaraní en la Copa Mundial de la categoría, a desarrollarse en tierras trasandinas, en el mes de septiembre de este año.

Selección Paraguaya Sub 20 Mundial Sub 20 Brasil
Redacción D10
