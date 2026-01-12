12 ene. 2026
Tenis

Dani Vallejo debuta en la qualy en el Australian Open

El tenista paraguayo Daniel Vallejo, raqueta número uno de nuestro país, se medirá a su colega mexicano Rodrigo Pacheco Méndez, en el comienzo de la qualy del Abierto de Australia, tal como lo determinó el primer sorteo.

Enero 12, 2026 12:16 p. m.
adollfito.jpg

Dani Vallejo está listo para el Abierto de Australia.

Foto: Archivo.

El compromiso comenzará alrededor de las 04:00 de la madrugada de este martes (hora paraguaya). Recordemos que Dani Vallejo ocupa el puesto número 229 del ranking ATP, mientras que el deportista charro se ubica en mejor posición, en la 143 de la clasificación de este deporte.

La intención del compatriota es ir paso a paso y, si es posible, llegar a la llave principal del primer Abierto de esta temporada 2026. Para ello, deberá ganar los tres juegos siguientes.

El tenista nacional trabajó de forma intensa desde finales del año pasado para llegar en óptimas condiciones físicas y deportivas a este certamen.

El profesional se trasladó a Buenos Aires, Argentina, para realizar la etapa de pretemporada. El Main Draw (llave principal) del torneo se iniciará el lunes 19 y tendrá a 16 tenistas provenientes de la clasificación en donde quiere estar Vallejo.

El ganador de la competencia se quedará con una bolsa importante de premio y muchos puntos.

Daniel Vallejo Australia Tenis
Más contenido de esta sección
Stanislas Wawrinka
Tenis
El 2026 será el último de la carrera de Stanislas Wawrinka
El tenista suizo Stanislas Wawrinka, exnúmero 3 mundial y campeón de tres torneos de Grand Slam, anunció este viernes que la temporada 2026, en la que cumplirá 41 años, será la última de su carrera, iniciada en 2002 en el circuito profesional.
Diciembre 19, 2025 05:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Daniel Vallejo
Tenis
Dani Vallejo se prepara de cara al Australia Open
El tenista paraguayo se encuentra en etapa de pretemporada en Buenos Aires, Argentina.
Diciembre 19, 2025 02:50 p. m.
 · 
Redacción D10
Dani Vallejo
Tenis
Dani Vallejo cayó este martes
En su debut en el Road to Australia, el tenista paraguayo Dani Vallejo cayó por 4-3 y 4-2 ante el argentino Alex Barrena, quien finalmente fue su rival tras la baja del estadounidense Emilio Navas.
Diciembre 16, 2025 05:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Dani Vallejo
Tenis
Dani Vallejo en el Road to Australia
El tenista paraguayo Daniel Vallejo se enfoca en el Road to Australia donde debutará mañana a las 13:30 ante el estadounidense Emilio Nava.
Diciembre 15, 2025 05:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Aryna Sabalenka
Tenis
Sabalenka se opone a la participación de mujeres transgénero en el tenis
La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, se opuso a que participen mujeres transgénero en el circuito femenino y dijo que les daría una ventaja “injusta”.
Diciembre 10, 2025 10:35 a. m.
Daniel Vallejo
Tenis
Daniel Vallejo cierra temporada con cinco títulos
El tenista profesional consiguió el cetro en el torneo de Ecuador, para lograr su mejor ránking en el ATP.
Noviembre 24, 2025 05:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más