Dani Vallejo debuta en la qualy en el Australian Open

El compromiso comenzará alrededor de las 04:00 de la madrugada de este martes (hora paraguaya). Recordemos que Dani Vallejo ocupa el puesto número 229 del ranking ATP, mientras que el deportista charro se ubica en mejor posición, en la 143 de la clasificación de este deporte.

La intención del compatriota es ir paso a paso y, si es posible, llegar a la llave principal del primer Abierto de esta temporada 2026. Para ello, deberá ganar los tres juegos siguientes.

El tenista nacional trabajó de forma intensa desde finales del año pasado para llegar en óptimas condiciones físicas y deportivas a este certamen.

El profesional se trasladó a Buenos Aires, Argentina, para realizar la etapa de pretemporada. El Main Draw (llave principal) del torneo se iniciará el lunes 19 y tendrá a 16 tenistas provenientes de la clasificación en donde quiere estar Vallejo.

El ganador de la competencia se quedará con una bolsa importante de premio y muchos puntos.