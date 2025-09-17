La Albirroja Sub 20 empata ante Colombia en amistoso

El rival fue Colombia y el juego terminó igualado 1-1 en el Carfem. Joel Canchimbo adelantó a los cafeteros al minuto 72 y Enso González, cuando el partido ya se iba, sobre 90+4’, puso la paridad final.

Segunda igualdad consecutiva del equipo que dirige Antolín Alcaraz, recordando que el pasado domingo también igualó 1-1 ante Arabia Saudita.

El último amistoso será este domingo 21 de septiembre ante Japón desde las 16:00 en el Carde de Ypané.

La Albirroja integra el Grupo B del Mundial junto a Corea del Sur, Ucrania y Panamá. El debut será el sábado 27 ante la selección centroamericana a las 20:00; la segunda presentación se dará el martes 30 de septiembre ante los asiáticos, también a las 20:00, mientras que el último partido de la fase de grupos será ante Ucrania el viernes 3 de octubre desde las 17:00.