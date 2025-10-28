La Albirroja Sub 17 se consolida en la previa

La Selección Paraguaya Sub 17 se impuso a Uganda, en su segundo amistoso de preparación de cara al Mundial de la categoría de Catar.

El equipo paraguayo derrotó al africano en compromiso disputado en el Complejo Cultural y Deportivo Al Hamriyah, ubicado en la ciudad de Sharjah de Emiratos Árabes Unidos por el marcador de 3 a 2, con anotaciones de Alan Ledesma (41’), Derlis Almada (45’), Mauricio De Carvalho (76’).

Paraguay jugó con: Matías Fernández; Tiago Aranda, Leo Cristaldo, Derlis Almada, Alan Ledesma, Carlos Franco, Mauro Coronel, Aldo Sanabria, Milan Freyres, Tobías Acosta y Pedro Villalba. Suplentes: Rainerio Laratro, Diego Rodríguez, Ymanol Ruíz, Diego Ruíz, Edgar Ojeda, Mauricio De Carvallo, José Buhurin, Joshias Camps, Manuel Cáceres y Thiago Vera.

Previamente el equipo paraguayo, que es dirigido por Mariano Uglesich había superado a Indonesia por 2-1 y el jueves cumplirá su tercer y último amistoso de preparación, ante Costa de Marfil, desde las 08:00, en el mismo escenario, previo al viaje a la sede del torneo.