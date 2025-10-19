19 oct. 2025
Mundial Sub 17

La Albirroja Sub 17 debuta en el Mundial

La Selección Paraguaya Femenina Sub 17 tendrá hoy su estreno en el campeonato del mundo que se disputa en Marruecos.

Octubre 19, 2025 02:10 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay debuta en el Mundial de Marruecos ante Zambia.

Foto: Gentileza

La Albirroja llega a este torneo con el rótulo de favorita tras consagrarse como campeona en el Campeonato Sudamericano de Colombia, y con la delantera Claudia Martínez, nominada al trofeo Kopa como una de las cinco mejores jugadores juveniles del mundo.

El combinado nacional enfrenta en su primer duelo del Grupo F al combinado de Zambia, desde las 16:00 (hora de Paraguay) en el campo 3 de la Academia del Fútbol Mohammed VI de la localidad de Salé, cerca de Rabat.

El equipo que pondría el entrenador Luiz Guimarães sería con Ruiz; Olmedo, Benítez, Moreno, Pintos; Aquino, Mussi, Florentín, Cabrera; Martínez y Bareiro.

Por este mismo grupo, la Albirroja volverá a presentarse el miércoles 22 de octubre para enfrentar a Nueva Zelanda, mientras que cerrará la fase de grupos el sábado 25 de octubre cuando mida a Japón.

Mundial Sub 17 Fútbol Femenino Selección Paraguaya
Redacción D10