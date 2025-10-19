La Albirroja Sub 17 debuta en el Mundial

La Albirroja llega a este torneo con el rótulo de favorita tras consagrarse como campeona en el Campeonato Sudamericano de Colombia, y con la delantera Claudia Martínez, nominada al trofeo Kopa como una de las cinco mejores jugadores juveniles del mundo.

El combinado nacional enfrenta en su primer duelo del Grupo F al combinado de Zambia, desde las 16:00 (hora de Paraguay) en el campo 3 de la Academia del Fútbol Mohammed VI de la localidad de Salé, cerca de Rabat.

El equipo que pondría el entrenador Luiz Guimarães sería con Ruiz; Olmedo, Benítez, Moreno, Pintos; Aquino, Mussi, Florentín, Cabrera; Martínez y Bareiro.

Por este mismo grupo, la Albirroja volverá a presentarse el miércoles 22 de octubre para enfrentar a Nueva Zelanda, mientras que cerrará la fase de grupos el sábado 25 de octubre cuando mida a Japón.