La Albirroja mundialista viajó a Lima

Esta tarde, la delegación de la Selección Paraguaya partió con destino a Lima desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para encarar su último encuentro en estas Eliminatorias Sudamericanas.

El vuelo de la Albirroja despegó a las 16:30 de Luque y esta noche aterrizará en suelo peruano. Paraguay aún no sabe lo que es ganar en esa tierra por este certamen y lleva cinco partidos sin poderle vencerle a Perú.

Por todo esto, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro, con la clasificación asegurada, pretende cerrar este certamen con un histórico triunfo. El duelo comenzará a las 20:30, en el estadio Nacional del Perú.

ADIÓS, YPANÉ. Previamente, la Selección Paraguaya abandonó la concentración en medio de una gran algarabía. Muchos hinchas se citaron en las afueras del Carde para hacer sentirle su apoyo a los futbolistas.