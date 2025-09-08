08 sept. 2025
Eliminatorias

La Albirroja mundialista viajó a Lima

La Selección Paraguaya de Fútbol viajó esta tarde a Lima para el duelo que sostendrá el martes con Perú. El combinado dirigido por Gustavo Alfaro busca cerrar con una sonrisa este regreso a una Copa del Mundo.

Septiembre 08, 2025 04:38 p. m. • 
Por Redacción D10
Omar Alderete

Omar Alderete, pieza clave de la Albirroja.

Foto: Gentileza - Albirroja

Esta tarde, la delegación de la Selección Paraguaya partió con destino a Lima desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para encarar su último encuentro en estas Eliminatorias Sudamericanas.

El vuelo de la Albirroja despegó a las 16:30 de Luque y esta noche aterrizará en suelo peruano. Paraguay aún no sabe lo que es ganar en esa tierra por este certamen y lleva cinco partidos sin poderle vencerle a Perú.

Por todo esto, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro, con la clasificación asegurada, pretende cerrar este certamen con un histórico triunfo. El duelo comenzará a las 20:30, en el estadio Nacional del Perú.

ADIÓS, YPANÉ. Previamente, la Selección Paraguaya abandonó la concentración en medio de una gran algarabía. Muchos hinchas se citaron en las afueras del Carde para hacer sentirle su apoyo a los futbolistas.

Eliminatorias Sudamericanas Albirroja Paraguay Selección Paraguaya
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Selección Paraguaya
Eliminatorias
Paraguay se movilizó en el Defensores del Chaco
La Selección Paraguaya de Fútbol se alejó del Centro de Alto Rendimiento Deportivo ayer sábado para continuar sus trabajos en el Defensores del Chaco, donde días atrás selló su boleto mundialista frente a Ecuador.
Septiembre 07, 2025 09:11 a. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya
Eliminatorias
Satisfacción y orgullo por la clasificación albirroja
Los albirrojos Omar Alderete y Andrés Cubas resaltaron la gran campaña de la Selección Paraguaya que logró su clasificación a un Copa del Mundo después de tres ausencias seguidas.
Septiembre 07, 2025 08:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Antonio Sanabria
Eliminatorias
La reacción de Antonio Sanabria cuando un hincha lo echó
VIDEO. En medio de la euforia por la clasificación paraguaya, un hincha burló la seguridad del estadio ueno Defensores del Chaco para tomarse una foto con Antonio Sanabria. En su intento, llevó al suelo al delantero albirrojo que reaccionó así.
Septiembre 05, 2025 03:29 p. m.
 · 
Redacción D10
fotos de miguel almiron.jpg
Eliminatorias
Miguel Almirón: “Paraguay vuelve a estar donde se merece”
Miguel Almirón, referente de la Albirroja, que padeció muchas tristezas en procesos anteriores, celebra la clasificación del equipo nacional al Mundial 2026. “Paraguay vuelve a estar donde se merece”, tiró el 10.
Septiembre 05, 2025 03:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Blas Riveros
Eliminatorias
Paraguay: los nuevos llamados por Gustavo Alfaro
Tras concretarse la clasificación de Paraguay a la Copa del Mundo, y teniendo a varios suspendidos ante Perú, el seleccionador Gustavo Alfaro decidió convocar a tres nuevos futbolistas.
Septiembre 05, 2025 02:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Bus Albirroja
Eliminatorias
¿Qué pasó del bus descapotable de la Albirroja?
Se esperaba que tras la clasificación, los jugadores se trasladarían al centro de Asunción en un bus descapotable, pero tal cosa no ocurrió. El vicepresidente de la Asociación Paraguaya de fútbol, Javier Díaz de Vivar explicó qué ocurrió.
Septiembre 05, 2025 12:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más