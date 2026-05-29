29 may. 2026
Fútbol Femenino

Dos partidos por el Anual

Esta tarde, con dos duelos arranca la fecha 10 del Torneo Anual de fútbol femenino que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Mayo 29, 2026 07:25 a. m. • 
Por Redacción D10
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La disputa. El fútbol femenino, en etapa de gran nivel.

En la cancha 1 del CARFEM, Sportivo Luqueño mide a Sportivo San Lorenzo desde las 16:15, mientras que desde las 18:30 Recoleta choca con Olimpia.

La ronda prosigue mañana con los compromisos en el Cardif entre Sportivo Ameliano vs. Guaraní (16:15) y Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidesnde (18:15). Para el domingo 31, los emparejamientos de la fecha son, en el Cardif:: Sportivo 2 de Mayo vs. Libertad, a partir de las 16:15, y Nacional/Humaitá vs. Rubio Ñu, desde las 18:30.

LA CLASIFICACIÓN. El líder de la competencia es Libertad con 23 unidades en la tabla de posiciones, seguido por el representativo de Guaraní con 20, luego aparece Cerro Porteño con 19 unidades y en la cuarta ubicación se encuentra Olimpia con 17, aunque hay que decir que el elenco franjeado está con dos partidos pendientes. Completan: Nacional 16, Trinidense 12, San Lorenzo 9, Deportivo Recoleta 9, 2 de Mayo 6, Lquueño 5, Rubio ñu 4 y Ameliano 1.

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Redacción D10
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