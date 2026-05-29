Dos partidos por el Anual

En la cancha 1 del CARFEM, Sportivo Luqueño mide a Sportivo San Lorenzo desde las 16:15, mientras que desde las 18:30 Recoleta choca con Olimpia.

La ronda prosigue mañana con los compromisos en el Cardif entre Sportivo Ameliano vs. Guaraní (16:15) y Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidesnde (18:15). Para el domingo 31, los emparejamientos de la fecha son, en el Cardif:: Sportivo 2 de Mayo vs. Libertad, a partir de las 16:15, y Nacional/Humaitá vs. Rubio Ñu, desde las 18:30.

LA CLASIFICACIÓN. El líder de la competencia es Libertad con 23 unidades en la tabla de posiciones, seguido por el representativo de Guaraní con 20, luego aparece Cerro Porteño con 19 unidades y en la cuarta ubicación se encuentra Olimpia con 17, aunque hay que decir que el elenco franjeado está con dos partidos pendientes. Completan: Nacional 16, Trinidense 12, San Lorenzo 9, Deportivo Recoleta 9, 2 de Mayo 6, Lquueño 5, Rubio ñu 4 y Ameliano 1.