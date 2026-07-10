10 jul 2026
Fútbol Femenino

Se completa la fecha 12 en fútbol femenino

Este domingo 12 con la disputa de tres compromisos se completa la fecha 12 del Torneo Anual de fútbol femenino de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Julio 10, 2026 09:10 a. m. • 
Por Redacción D10
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A paso firme. Olimpia se impuso a Guaraní por 1 a 0.

En el CARDIF, la triple programación contemplan los siguientes enfrentamientos: Sportivo Luqueño vs. Sportivo 2 de Mayo (15:00); Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC (17:00) y Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano (19:30).

En los juegos de adelanto, el elenco de Olimpia goleó por 3-0 a Guaraní con tantos de Milagros Ortiz, Jorgelina González y Mariana Pion. Libertad, en tanto, se impuso a Cerro por 1-0, con la anotación de Nabila Perruchino, mientras que San Lorenzo goleó por 4-1 Nacional-Humaitá. Los goles de las rayaditas hicieron Micaela Valdez (2), Aldana Silguero y Jessica Román. Descontó: Mireya Cardozo.

Fútbol Femenino Olimpia
Redacción D10
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