Se completa la fecha 12 en fútbol femenino

En el CARDIF, la triple programación contemplan los siguientes enfrentamientos: Sportivo Luqueño vs. Sportivo 2 de Mayo (15:00); Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC (17:00) y Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano (19:30).

En los juegos de adelanto, el elenco de Olimpia goleó por 3-0 a Guaraní con tantos de Milagros Ortiz, Jorgelina González y Mariana Pion. Libertad, en tanto, se impuso a Cerro por 1-0, con la anotación de Nabila Perruchino, mientras que San Lorenzo goleó por 4-1 Nacional-Humaitá. Los goles de las rayaditas hicieron Micaela Valdez (2), Aldana Silguero y Jessica Román. Descontó: Mireya Cardozo.