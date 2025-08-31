La Albirroja empieza a trabajar desde hoy

El grupo no contará con algunos referentes importantes del proceso, como Fabián Balbuena, Mathías Villasanti, Julio Enciso e Isidro Pitta, todos en proceso de recuperación, por lo que se sumarán nuevos rostros para la parte final del proceso, que tiene como objetivo asegurar la clasificación como local en el próximo compromiso frente a Ecuador, que será el jueves 4 de setiembre en el Defensores del Chaco.

La primera movilización será esta tarde en el Carde de Ypané, con los primeros adelantados, completándose la lista en los próximos días, en donde se cumplirán los entrenamientos más importantes para ir definiendo al equipo titular.

BUENA RELACIÓN. Elvio Paolorosso, coordinador de las Formativas, habló con FALG (1080 AM) y valoró la buena relación con Alfaro. “Estamos permanentemente en contacto, hicimos una familia, tenemos una relación extraordinaria, nos abrieron las puertas desde el primer momento. Estamos en un buen momento”, dijo.