La Albirroja cae, pero clasifica a los octavos de final

Paraguay no terminó de la mejor manera la fase de grupos del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile. Clasificó a los octavos de final, pero antes cayó 2 a 1 con Ucrania, de esta manera yendo de más a menos en la primera fase del certamen.

El equipo de Antolín Alcaraz quedó en el segundo lugar del Grupo B, por lo que deberá enfrentar al segundo del F, que están entre Colombia, Noruega y Nigeria.

El primero gol de los ucranianos llegó cuando se jugaba apenas un minuto del segundo tiempo. Maksym Derkach capitalizó un buen ataque recibiendo el balón en un desguarnecido sector derecho paraguayo. Definió cruzado ante una salida muy tímida del arquero Facundo Insfrán.

Paraguay fue más incisivo en ataque y logró el empate en el minuto 69, mediante César Miño. El jugador de Guaraní recibió una pelota larga de Thiago Caballero, encaró al defensor y, sorpresivamente, remató un misil cruzado que se metió en una esquina.

Allí pareció que el partido se calmaría y terminaría igualado. Sin embargo, Paraguay fue tomado mal parado con un contragolpe. Matviy Ponomarenko, el espigado centrodelantero, a los 80' trasladó el balón varias metros ante la mirada pasiva de los defensores paraguayos y, con remate por bajo de fuera del área, sometió a Insfrán.

Paraguay se fue arriba con menos orden y más ganas, pero ya no pudo crear peligro en el área ucraniana, por lo que cosechó su primera derrota en el torneo.

El Grupo F, de donde será el rival de la Albirroja, se definirá mañana.