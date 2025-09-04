04 sept. 2025
Otros Deportes

La Albirroja avanza a las finales del Mundial

La Selección Paraguaya Categoría 13 años, se clasificó al cuadrangular final del Mundial de fútbol de salón que se cumple en Ceará, Brasil.

Septiembre 04, 2025 09:34 a. m. • 
Por Redacción D10
paraguay futbol de salon_62844777.jpg

Por más. Paraguay apunta a la ronda final del torneo.

Foto: Gentileza

A pesar de caer en la última fecha de la fase de grupos frente a México por 4-3, el elenco albirrojo avanzó como segundo en su serie, gracias a sus triunfos ante Francia por 9 a 0 y Kenia por 2-0.

A su vez en el Grupo A, avanzaron a la ronda definitoria las representaciones de Brasil y Colombia, respectivamente.

Hoy hay fecha libre, en donde se cumple el congreso técnico para calendarizar los compromisos para el cuadrangular final.

El sistema es todos contra todos, y la justa se prolongará hasta el domingo 7 para conocer al campeón.

Otros Deportes Fútbol de Salón
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-08-30 at 10.47.00.jpeg
Otros Deportes
Diego Domínguez abandona la Etapa 2 del Rally del Paraguay
El piloto paraguayo Diego Domínguez se vio obligado a abandonar la Etapa 2 del Rally del Paraguay.
Agosto 30, 2025 11:07 a. m.
WhatsApp Image 2025-08-30 at 10.48.13.jpeg
Otros Deportes
Oliver Solberg vuelve a elogiar al Rally del Paraguay
El piloto sueco Oliver Solberg, figura destacada del World Rally Championship (WRC), volvió a sorprender con su entusiasmo por Paraguay.
Agosto 30, 2025 10:56 a. m.
 · 
Redacción D10
GzDiZFvWYAEvsMx.jpg
Otros Deportes
Segunda pulseada final en el Premium
Cerro Porteño y Afemec disputan este sábado la final revancha de la Liga Premium de Futsal FIFA.
Agosto 30, 2025 09:06 a. m.
 · 
Redacción D10
525354288_1199382558659618_4528087797958230761_n.jpg
Otros Deportes
Llega el torneo de pesca “Las 8 horas de Santa Rosa”
Este sábado se llevará a cabo el Tradicional Torneo de Pesca “Las 8 horas de Santa Rosa” en la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca.
Agosto 28, 2025 04:58 p. m.
paraguay futbol de salon c13
Otros Deportes
La Albirroja de salonismo, rumbo al Mundial de la C13
El equipo guaraní disputará la cita ecuménica en Brasil, del 1 al 7 de septiembre.
Agosto 28, 2025 04:39 p. m.
 · 
Redacción D10
2025 US Open - Day 4
Otros Deportes
Djokovic pierde un set antes de clasificarse a tercera ronda
El serbio Novak Djokovic accedió este miércoles a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos tras remontar un inicio desacertado ante el estadounidense Zachary Svajda y hacerse con la victoria en cuatro sets.
Agosto 27, 2025 03:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más