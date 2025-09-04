La Albirroja avanza a las finales del Mundial

A pesar de caer en la última fecha de la fase de grupos frente a México por 4-3, el elenco albirrojo avanzó como segundo en su serie, gracias a sus triunfos ante Francia por 9 a 0 y Kenia por 2-0.

A su vez en el Grupo A, avanzaron a la ronda definitoria las representaciones de Brasil y Colombia, respectivamente.

Hoy hay fecha libre, en donde se cumple el congreso técnico para calendarizar los compromisos para el cuadrangular final.

El sistema es todos contra todos, y la justa se prolongará hasta el domingo 7 para conocer al campeón.