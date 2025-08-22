22 ago. 2025
Juegos Panamericanos

La agenda del día de Asu 2025

Este viernes se desarrolla una jornada más de Los Juegos Panamericanos Junior de Asu 2025. Acá la agenda con las competencias.

Agosto 22, 2025 
Gy6qnFnWEAA7ahn (1).jpeg

Paraguay quiere la presea de bronce en Voleibol de playa.

Foto: @CoParaguay

Los II Juegos Panamericanos Junior se disputan en nuestro país con la presencia de más de 4000 atletas. Para este viernes hay promesa de más emociones, ya en la recta final de la competencia.

Programación deportiva

Sede: Comité Olímpico Paraguayo

09.00 a 12.00 y 17.00 a 21.30 – Voleibol Playa

09.00 a 18.00 – Voleibol Masculino

10.00 a 13.30 y 15.00 a 18.30 – Karate

10.00 a 14.00 y 18.00 a 20.00 – Lucha

09.00 a 13.10 – BMX Race

12.00 a 14.00 y 20.00 a 21.00 – Natación Artística

14.30 a 20.10 – Patinaje artístico

17.00 a 19.45 – Atletismo

Sede: Secretaría Nacional de Deportes

09.00 a 14.30 y 17.00 a 22.30 – Balonmano

12.00 a 17.45 – Levantamiento de pesas

16.00 a 19.50 – Gimnasia artística

Sede: Bahía de Asunción

09.00 a 13.30 – Canotaje velocidad

Sede: Asunción Golf Club

08.30 a 16.00 – Golf

Sede: Playa San José, Encarnación

10.00 a 12.15 - Triatlón

Juegos Panamericanos Asunción 2025 Otros Deportes
