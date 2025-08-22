La agenda del día de Asu 2025

Los II Juegos Panamericanos Junior se disputan en nuestro país con la presencia de más de 4000 atletas. Para este viernes hay promesa de más emociones, ya en la recta final de la competencia.
Programación deportiva
Sede: Comité Olímpico Paraguayo
09.00 a 12.00 y 17.00 a 21.30 – Voleibol Playa
09.00 a 18.00 – Voleibol Masculino
10.00 a 13.30 y 15.00 a 18.30 – Karate
10.00 a 14.00 y 18.00 a 20.00 – Lucha
09.00 a 13.10 – BMX Race
12.00 a 14.00 y 20.00 a 21.00 – Natación Artística
14.30 a 20.10 – Patinaje artístico
17.00 a 19.45 – Atletismo
Sede: Secretaría Nacional de Deportes
09.00 a 14.30 y 17.00 a 22.30 – Balonmano
12.00 a 17.45 – Levantamiento de pesas
16.00 a 19.50 – Gimnasia artística
Sede: Bahía de Asunción
09.00 a 13.30 – Canotaje velocidad
Sede: Asunción Golf Club
08.30 a 16.00 – Golf
Sede: Playa San José, Encarnación
10.00 a 12.15 - Triatlón