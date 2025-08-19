La agenda del día de Asu 2025

Los II Juegos Panamericanos Junior se disputan de forma histórica en nuestro país con la presencia de más de 4000 atletas. Para este martes están marcadas varias definiciones, ya entrando en la parte final de las justas.
Programación deportiva
Sede: Comité Olímpico Paraguayo
07.00 a 10.15 y 18.00 a 21.30 – Atletismo
09.00 a 10.10 y 16.30 a 18.20 – Patinaje de velocidad
09.00 a 12.30 y 18.00 a 21.30 – Clavados
09.30 a 13.45 y 17.30 a 22.30 – Hockey Femenino
10.00 a 14.30 y 16.00 a 20.30 – Voleibol Playa
11.00 a 16.00 y 17.30 a 23.00 – Voleibol Masculino
Sede: Secretaría Nacional de Deportes
09.00 a 13.30 y 17.00 a 21.30 – Balonmano Masculino
09.00 a 23.00 – Tenis de Mesa
14.30 a 16.30 y 18.00 a 20.35 – Gimnasia Artística Masculino
Sede: Lago Manene - Ypacaraí
09.00 a 16.00 – Wakeboard
Sede: Asunción Golf Club
08.30 a 16.00 - Golf