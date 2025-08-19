19 ago. 2025
Juegos Panamericanos

La agenda del día de Asu 2025

Este martes se cumple la décimoprimera jornada de Los Juegos Panamericanos Junior de Asu 2025. Acá la agenda con las competencias.

Agosto 19, 2025 07:12 a. m. • 
Por Redacción D10
GyrIpLaWUAIf-k3.jpeg

En Vóley Playa Paraguay se presenta de nuevo a las16.00 frente a Estados Unidos.

Foto: COP

Los II Juegos Panamericanos Junior se disputan de forma histórica en nuestro país con la presencia de más de 4000 atletas. Para este martes están marcadas varias definiciones, ya entrando en la parte final de las justas.

Programación deportiva

Sede: Comité Olímpico Paraguayo

07.00 a 10.15 y 18.00 a 21.30 – Atletismo

09.00 a 10.10 y 16.30 a 18.20 – Patinaje de velocidad

09.00 a 12.30 y 18.00 a 21.30 – Clavados

09.30 a 13.45 y 17.30 a 22.30 – Hockey Femenino

10.00 a 14.30 y 16.00 a 20.30 – Voleibol Playa

11.00 a 16.00 y 17.30 a 23.00 – Voleibol Masculino

Sede: Secretaría Nacional de Deportes

09.00 a 13.30 y 17.00 a 21.30 – Balonmano Masculino

09.00 a 23.00 – Tenis de Mesa

14.30 a 16.30 y 18.00 a 20.35 – Gimnasia Artística Masculino

Sede: Lago Manene - Ypacaraí

09.00 a 16.00 – Wakeboard

Sede: Asunción Golf Club

08.30 a 16.00 - Golf

Juegos Panamericanos Asunción 2025 Otros Deportes
ENCARNACIÓN
Juegos Panamericanos
Encarnación entra en escena en los Juegos Panamericanos Junior
Con competencia de Vela, la ciudad de Encarnación entra en escena como subsede en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025.
Agosto 15, 2025 04:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay Voley
Juegos Panamericanos
Remontada paraguaya para despedirse con victoria en voleibol
Las chicas de Paraguay se quedaron con el séptimo lugar en voleibol de estos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 tras vencer a Chile por 3-2, luego de perder los dos sets iniciales.
Agosto 15, 2025 11:27 a. m.
 · 
Redacción D10
Damián Casarino Fiorella Gatti
Juegos Panamericanos
La dupla Casarino/Gatti se queda con la de bronce
En squash, la dupla conformada por Damián Casarino y Fiorella Gatti cayó ante Perú y se quedó con la medalla de bronce en estos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
Agosto 14, 2025 02:03 p. m.
 · 
Redacción D10
GyRGHajWABg2Ej4.jpeg
Juegos Panamericanos
La agenda del día de Asu 2025
Este jueves se pone en marcha la sexta jornada de Los Juegos Panamericanos Junior de Asu 2025. Acá la agenda con las competencias.
Agosto 14, 2025 07:17 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-13 at 10.55.46 AM.jpeg
Juegos Panamericanos
Encarnación alista detalles como subsede de los Juegos Panamericanos
La ciudad de Encarnación ultima los detalles para recibir los II Juegos Panamericanos Junior Asu2025, como sede clave para las competencias de triatlón, vela y aguas abiertas.
Agosto 13, 2025 11:23 a. m.
 · 
Redacción D10
GyPNQcTXkAAW__J.jpeg
Juegos Panamericanos
El Remo cierra participación con otra histórica presea
En la última competencia de Remo, el equipo mixto paraguayo logró la medalla de bronce.
Agosto 13, 2025 10:58 a. m.
 · 
Redacción D10
