14 ago. 2025
Juegos Panamericanos

La agenda del día de Asu 2025

Este jueves se pone en marcha la sexta jornada de Los Juegos Panamericanos Junior de Asu 2025. Acá la agenda con las competencias.

Agosto 14, 2025 07:17 a. m. • 
Por Redacción D10
GyRGHajWABg2Ej4.jpeg

El equipo de Squash Paraguayo aseguró otra medalla.

Foto: CoParaguay

Los II Juegos Panamericanos Junior se disputan en nuestro país con la presencia de más de 4000 atletas. Para este jueves se viene otra jornada cargada de emociones y definiciones. Acá la programación del día.

Programación deportiva

Sede: Secretaría Nacional de Deportes

09.00 y 12.00 y 17.00 y 20.00 – Balonmano Femenino

10.00 a 13.45 y 17.00 a 19.00 – Squash

Sede: Comité Olímpico Paraguayo

09.00 a 10.25 y 18.20 a 19.25 - Natación

09.30 a 11.30 y 17.30 a 19.30 – Hockey Masculino

11.05 a 13.35 y 18.15 a 20.18 – Ciclismo Pista

11.00 a 20.30 - Voleibol

Sede: Rakiura

12.00 a 19.00 -Tenis

Juegos Panamericanos Asunción 2025 Otros Deportes
Redacción D10
