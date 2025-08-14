La agenda del día de Asu 2025

Los II Juegos Panamericanos Junior se disputan en nuestro país con la presencia de más de 4000 atletas. Para este jueves se viene otra jornada cargada de emociones y definiciones. Acá la programación del día.

Programación deportiva

Sede: Secretaría Nacional de Deportes

09.00 y 12.00 y 17.00 y 20.00 – Balonmano Femenino

10.00 a 13.45 y 17.00 a 19.00 – Squash

Sede: Comité Olímpico Paraguayo

09.00 a 10.25 y 18.20 a 19.25 - Natación

09.30 a 11.30 y 17.30 a 19.30 – Hockey Masculino

11.05 a 13.35 y 18.15 a 20.18 – Ciclismo Pista

11.00 a 20.30 - Voleibol

Sede: Rakiura

12.00 a 19.00 -Tenis

