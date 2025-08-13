13 ago. 2025
Juegos Panamericanos

La agenda del día de Asu 2025

Este miércoles se desarrolla la quinta jornada de Los Juegos Panamericanos Junior de Asu 2025. Acá la agenda con las competencias.

Agosto 13, 2025 07:28 a. m. • 
Por Redacción D10
GyKn171WkAA5de8.jpeg

El Ciclismo es una de las atracciones de la jornada.

Foto: @CoParaguay

Los II Juegos Panamericanos Junior se disputan en nuestro país con la presencia de más de 4000 atletas. Para este miércoles están marcados varias definiciones en busca de las preciadas medallas.

Programación deportiva

Sede: Comité Olímpico Paraguayo

09.00 a 10.15 y 18.00 a 20.00 – Natación

09.30 a 13.30 y 17.30 a 21.30 – Hockey Femenino

10.30 a 12.30 y 15.00 a 18.30 – Judo

11.05 a 13.15 y 18.05 a 20.08 – Ciclismo Pista

16.00 a 21.00 – Voleibol Femenino

Sede: Secretaría Nacional de Deportes

09.00 a 14.25 – Gimnasia Rítmica

10.00 a 14.00 – Squash

17.00 a 20.00 – Bádminton

Sede: Bahía de Asunción

08.00 a 11.30 – Remo

Sede: Rakiura Resort

11.00 a 20.30 – Tenis

Paraguay tendrá este miércoles participación en 18 disciplinas deportivas, los detalles a continuación.

Asunción 2025 Juegos Panamericanos Junior Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GyHFfVEX0AEkbIo.jpeg
Juegos Panamericanos
La agenda del día de Asu 2025
Este martes se desarrolla la cuarta jornada de Los Juegos Panamericanos Junior de Asu 2025. Acá la agenda con las competencias.
Agosto 12, 2025 07:04 a. m.
 · 
Redacción D10
530373366_1179449160894534_3462628933890708336_n_62456841.jpg
Juegos Panamericanos
Un comienzo a pura medallas
El Team Paraguay enfrenta hoy el tercer día de competencia, a la espera de más medallas para cumplir con el objetivo: 20 preseas.
Agosto 11, 2025 07:39 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-10 at 8.46.53 PM.jpeg
Juegos Panamericanos
La agenda del día de Asu 2025
Este lunes se desarrolla la tercera jornada de Los Juegos Panamericanos Junior de Asu 2025. Acá la agenda con las competencias.
Agosto 11, 2025 07:23 a. m.
 · 
Redacción D10
GyAy0FQXEAAOBXa.jpeg
Juegos Panamericanos
Paraguay alcanza su cuarta medalla
Una jornada prolífica para el deporte paraguayo, que ya alcanzó su cuarta medalla en los Juegos Panamericanos.
Agosto 10, 2025 04:55 p. m.
 · 
Redacción D10
PRIMERA MEDALLA ORO, PARAGUAY ASU 2025 PARA NICOLE MARTINEZ_17_62444847.jpg
Juegos Panamericanos
Nicole Martínez, “superfeliz de ganar esta medalla de oro” en ASU2025
La remera paraguaya Nicole Martínez, flamante medalla de oro en la categoría femenina de un par de remos cortos en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, aseguró estar muy feliz de haber logrado este triunfo “en casa”.
Agosto 10, 2025 02:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Nicole Martínez
Juegos Panamericanos
Nicole Martínez conquista el oro en Asunción 2025
La remera paraguaya Nicole Martínez conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
Agosto 10, 2025 08:23 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más