La agenda del día de Asu 2025

Los II Juegos Panamericanos Junior se disputan en nuestro país con la presencia de más de 4000 atletas. Para este miércoles están marcados varias definiciones en busca de las preciadas medallas.
Programación deportiva
Sede: Comité Olímpico Paraguayo
09.00 a 10.15 y 18.00 a 20.00 – Natación
09.30 a 13.30 y 17.30 a 21.30 – Hockey Femenino
10.30 a 12.30 y 15.00 a 18.30 – Judo
11.05 a 13.15 y 18.05 a 20.08 – Ciclismo Pista
16.00 a 21.00 – Voleibol Femenino
Sede: Secretaría Nacional de Deportes
09.00 a 14.25 – Gimnasia Rítmica
10.00 a 14.00 – Squash
17.00 a 20.00 – Bádminton
Sede: Bahía de Asunción
08.00 a 11.30 – Remo
Sede: Rakiura Resort
11.00 a 20.30 – Tenis
Paraguay tendrá este miércoles participación en 18 disciplinas deportivas, los detalles a continuación.
🌟🇵🇾 #TeamParaguay en @asu2025Oficial:— Comité Olímpico Pyo (@coparaguay) August 13, 2025
🔥 ¡Este Miércoles 13/08 competimos en 18 disciplinas deportivas! ¡VAMOS CON TODO, EQUIPO! 🥇🥈🥉
🙌🏼 ¡TODOS a ALENTAR a PARAGUAY!
🦁 ¡EL EQUIPO DE TODOS!💥
💪🏻 #ParaguayPuede #ASU2025 pic.twitter.com/65tTSpnBxs