La agenda del día de Asu 2025

Los II Juegos Panamericanos Junior se disputan en nuestro país con la presencia de más de 4000 atletas. Para este martes están marcados varias definiciones en busca de las preciadas medallas.
Programación deportiva
Sede: Comité Olímpico Paraguayo
08.30 a 18.00 – Tiro
09.00 a 11.00 y 18.00 a 20.30 – Natación
09.30 a 11.55 y 13.00 a 16.51 – Tiro con arco
09.30 a 13.30 y 17.30 a 21.30 – Hockey
10.30 a 12.30 y 15.00 a 18.30 – Judo
11.00 a 16.00 y 17.30 a 23.00 – Voleibol Femenino
11.05 a 13.05 y 18.10 a 19.32 – Ciclismo Pista
Sede: Secretaría Nacional de Deportes
09.00 a 13.30 y 17.00 a 21.30 – Balonmano
09.00 a 18.15 – Esgrima
09.30 a 11.00 y 16.00 a 17.30 – Gimnasia Trampolín
10.00 a 12.00 y 18.00 a 20.20 – Squash
11.30 a 14.30 y 18.00 a 19.20 – Gimnasia Rítmica
17.00 a 21.00 - Bádminton
Sede: Bahía de Asunción
08.00 a 11.15 - Remo
Sede: Rakiura Resort
11.00 a 20.30 - Tenis
Mientras que lo que compete exclusivamente a los atletas paraguayos, te dejamos los detalles acontinuación.
