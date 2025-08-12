12 ago. 2025
Juegos Panamericanos

La agenda del día de Asu 2025

Este martes se desarrolla la cuarta jornada de Los Juegos Panamericanos Junior de Asu 2025. Acá la agenda con las competencias.

El Hándbol, una de las atracciones de Asu 2025.

Los II Juegos Panamericanos Junior se disputan en nuestro país con la presencia de más de 4000 atletas. Para este martes están marcados varias definiciones en busca de las preciadas medallas.

Programación deportiva

Sede: Comité Olímpico Paraguayo

08.30 a 18.00 – Tiro

09.00 a 11.00 y 18.00 a 20.30 – Natación

09.30 a 11.55 y 13.00 a 16.51 – Tiro con arco

09.30 a 13.30 y 17.30 a 21.30 – Hockey

10.30 a 12.30 y 15.00 a 18.30 – Judo

11.00 a 16.00 y 17.30 a 23.00 – Voleibol Femenino

11.05 a 13.05 y 18.10 a 19.32 – Ciclismo Pista

Sede: Secretaría Nacional de Deportes

09.00 a 13.30 y 17.00 a 21.30 – Balonmano

09.00 a 18.15 – Esgrima

09.30 a 11.00 y 16.00 a 17.30 – Gimnasia Trampolín

10.00 a 12.00 y 18.00 a 20.20 – Squash

11.30 a 14.30 y 18.00 a 19.20 – Gimnasia Rítmica

17.00 a 21.00 - Bádminton

Sede: Bahía de Asunción

08.00 a 11.15 - Remo

Sede: Rakiura Resort

11.00 a 20.30 - Tenis

Mientras que lo que compete exclusivamente a los atletas paraguayos, te dejamos los detalles acontinuación.

