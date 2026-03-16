La 11ª fecha tiene a sus árbitros

Este lunes, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer la nómina arbitrales que estarán en los compromisos correspondientes a la 11ª fecha del Torneo Apertura .
Fecha 11
Martes 17 de marzo
-Sportivo San Lorenzo vs. 2 de Mayo
Estadio: Gunther Vogel.
Hora: 18:30.
Árbitro: Giancarlos Juliadoza.
Asistentes: Roberto Cañete y Derlys González.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: Édgar Galeano.
AVAR: José Cuevas.
-Olimpia vs. Sportivo Luqueño
Estadio: ueno Defensores del Chaco.
Hora: 20:30.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Guido Miranda.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: José Armoa.
AVAR: Milciades Saldívar.
Miércoles 18 de marzo
-Rubio Ñu vs. Cerro Porteño
Estadio: La Arboleda.
Hora: 18:30.
Árbitro: Carlos Paul Benítez.
Asistentes: José Cuevas y José Mercado.
Cuarto árbitro: Alipio Colmán.
VAR: Mario Díaz de Vivar.
AVAR: Luis Onieva.
-Guaraní vs. Recoleta FC
Estadio: Erico Galeano.
Hora: 20:30.
Árbitro: José Méndez
Asistentes: Julio Aranda y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Zulma Quiñónez.
Libertad vs. Nacional
Estadio: La Huerta.
Hora: 20:30.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Eduardo Britos y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.
VAR: Derlis López.
AVAR: Christian Sosa.
Jueves 19 de marzo
-Sportivo Trinidense vs. Sportivo Ameliano
Estadio: Martín Torres.
Hora: 20:00.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: Carmelo Candia y Félix Arzamendia.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Juan Gabriel Benítez.
AVAR: Milciades Saldívar.