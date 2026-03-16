La 11ª fecha tiene a sus árbitros

Este lunes, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer la nómina arbitrales que estarán en los compromisos correspondientes a la 11ª fecha del Torneo Apertura .

Fecha 11

Martes 17 de marzo

-Sportivo San Lorenzo vs. 2 de Mayo

Estadio: Gunther Vogel.

Hora: 18:30.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Roberto Cañete y Derlys González.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: José Cuevas.

-Olimpia vs. Sportivo Luqueño

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Hora: 20:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: José Armoa.

AVAR: Milciades Saldívar.

Miércoles 18 de marzo

-Rubio Ñu vs. Cerro Porteño

Estadio: La Arboleda.

Hora: 18:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: José Cuevas y José Mercado.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Luis Onieva.

-Guaraní vs. Recoleta FC

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 20:30.

Árbitro: José Méndez

Asistentes: Julio Aranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Libertad vs. Nacional

Estadio: La Huerta.

Hora: 20:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Eduardo Britos y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Derlis López.

AVAR: Christian Sosa.

Jueves 19 de marzo

-Sportivo Trinidense vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Martín Torres.

Hora: 20:00.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Carmelo Candia y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Juan Gabriel Benítez.

AVAR: Milciades Saldívar.

