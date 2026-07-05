04 jul. 2026
Copa del Mundo

Kylian Mbappé: “En el fútbol sucio fuimos mejores”

El goleador francés, Kylian Mbappé, se refirió al partido áspero que planteó Paraguay a Francia en los octavos del Mundial.

Julio 04, 2026 09:03 p. m. • 
Por Redacción D10
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Kylian Mbappé, capitán de Francia.

El delantero Kylian Mbappé no se guardó nada tras la ajustada victoria por 1-0 de Francia sobre Paraguay, un encuentro marcado por la alta tensión y el juego físico. El atacante galo dejó claro que su selección estaba plenamente preparada para afrontar la propuesta de fricción impuesta por el conjunto sudamericano. Con total firmeza, el jugador declaró: “Sabíamos el tipo de partido que iba a ser. Si ellos nos mandan a la mierda, nosotros también los mandamos a la mierda”.

Lejos de victimizarse por la agresividad del rival, Mbappé enfatizó la capacidad de adaptación del equipo francés para batallar en cualquier terreno. El futbolista desmontó la idea de que Francia solo busca el virtuosismo estético cuando las condiciones del juego exigen otra postura. “Sabíamos jugar este tipo de partido. Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin y a hacer jugadas lindas, pero no, también podemos jugar al fútbol sucio Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos”, afirmó contundentemente de cara a los medios.

Finalmente, la estrella de los ‘Bleus’ sentenció el análisis del compromiso asegurando que supieron superar a la escuadra paraguaya en su propia estrategia de fricción y contacto. Para Mbappé, la madurez del plantel quedó demostrada al imponerse en las facetas menos vistosas del juego. “En el fútbol sucio fuimos mejores. Ellos no quisieron jugar tanto al fútbol, y nosotros mostramos que sabíamos y que éramos mejores que ellos”, concluyó, cerrando una noche cargada de asperezas.

Paraguay Francia Copa Mundial
Redacción D10
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