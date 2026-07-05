Giro inesperado: FIFA habilita a Folarin Balogun para los octavos

El Comité Disciplinario del organismo sorprendió al mundo del fútbol al congelar la sanción de un partido que pesaba sobre Folarin Balogun, su delantero estrella y máximo artillero en lo que va del torneo.

Mediante una medida poco habitual contemplada en el Artículo 27 de su Código Disciplinario, la federación internacional dejó el castigo bajo un periodo de prueba de un año, lo que significa que el atacante del Mónaco estará plenamente disponible para saltar al campo en el trascendental choque de octavos de final contra Bélgica mañana

La controversia se había encendido el pasado miércoles durante el duelo de dieciseisavos ante Bosnia y Herzegovina, donde los norteamericanos sellaron su pase con un 2-0. Balogun, quien abrió el marcador en la primera mitad, terminó viendo una tarjeta roja directa a los 64 minutos tras un polémico pisotón sobre el zaguero Tarik Muharemović; una acción revisada en el VAR que el estratega Mauricio Pochettino consideró desmedida para una expulsión.

Aunque inicialmente las normas del torneo dictaban una suspensión automática e inapelable, la revisión técnica determinó que el procedimiento del videoarbitraje no se alineó de forma estricta con los protocolos habituales, abriendo la puerta a este indulto condicional.

Con esta resolución de última hora, el panorama cambia drásticamente para el conjunto de las “Barras y las Estrellas” de cara a su cita de este lunes en Seattle ante la siempre peligrosa selección de Bélgica.

El regreso del goleador, autor de tres tantos en el certamen, le devuelve el alma al ataque estadounidense y le ahorra a Pochettino la necesidad de reestructurar su esquema ofensivo con opciones de emergencia como Ricardo Pepi.