05 jul. 2026
Copa del Mundo

Cristiano da favorita a España

El capitán portugués Cristiano Ronaldo consideró este domingo que la selección española “es favorita” porque ya ha ganado un Mundial, que le encanta jugar contra España y que espera ganar y marcar.

Julio 05, 2026 03:52 p. m. • 
Por Redacción D10
20260705_155136.jpg

Cristiano Ronaldo dio como favorito a España.

“España es favorita, porque ya ganó, pero es una competición diferente. Hay cansancio, ha hecho calor... Me encanta jugar contra España, he jugado unos diez partidos contra ellos y el recuerdo es muy bueno. Está equilibrado y mañana será lo mismo. Mañana hay que jugar bien, tener coraje y correr”, señaló.

Cristiano destacó que España siempre ha tenido buenas selecciones. “Son distintas generaciones, pero a España la veo siempre como un todo. Son muy buenos, juegan muy bien y va ser muy duro, pero espero que nosotros tengamos un buen partido”.

El delantero reivindicó además su juego frente a las críticas que ha afrontado en el Mundial. “Creo que no estoy tan mal, he marcado tres goles. A ver si mañana ganamos y marco”, añadió. EFE

España Cristiano Ronaldo Copa del mundo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260705_134718.jpg
Copa del Mundo
Rodri: “Estoy perfecto”
Rodri, capitán de la selección española, aseguró estar “perfecto” a nivel físico antes de los octavos de final contra Portugal en el estadio de Dallas.
Julio 05, 2026 01:48 p. m.
 · 
Redacción D10
México INglaterra
Copa del Mundo
México, de dulce momento ante una Inglaterra
México e Inglaterra se citarán este domingo en pos de un cupo en cuartos de final que definitivamente marque el comienzo de un cambio de era con destacadas figuras, de la consolidación de un esquema táctico diferente y la confirmación de una oportuna capacidad de respuesta ante las exigencias.
Julio 05, 2026 12:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Brasil Noruega
Copa del Mundo
Haaland amenaza a un Brasil golpeado por las bajas
Brasil, condicionado por las bajas, se juega este domingo una plaza para los cuartos de final del Mundial 2026 frente a una Noruega invicta ante la Canarinha que confía en el olfato goleador de uno de los mejores delanteros del mundo: Erling Haaland.
Julio 05, 2026 12:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay Francia
Copa del Mundo
William Saliba: “Alguna amarilla quizás habría calmado a Paraguay”
El defensa central William Saliba aseguró este sábado, tras el pase de Francia a cuartos de final del Mundial 2026, que Paraguay no les regaló nada y que haber recibido alguna tarjeta amarilla quizá les habría calmado.
Julio 05, 2026 11:20 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRA
Copa del Mundo
Paraguay “aplaude” a la Albirroja pese a su eliminación ante Francia, afirma Peña
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este sábado que todo el país “aplaude” a la selección nacional de fútbol que esta jornada quedó eliminada de la Copa del Mundo, después de caer 0-1 en los octavos de final ante la favorita Francia.
Julio 04, 2026 09:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
Copa del Mundo
Roque se rinde ante los albirrojos
El histórico Roque Santa Cruz valoró el esfuerzo realizado por los albirrojos y expresó su orgullo.
Julio 04, 2026 09:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más