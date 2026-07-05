Cristiano da favorita a España

“España es favorita, porque ya ganó, pero es una competición diferente. Hay cansancio, ha hecho calor... Me encanta jugar contra España, he jugado unos diez partidos contra ellos y el recuerdo es muy bueno. Está equilibrado y mañana será lo mismo. Mañana hay que jugar bien, tener coraje y correr”, señaló.

Cristiano destacó que España siempre ha tenido buenas selecciones. “Son distintas generaciones, pero a España la veo siempre como un todo. Son muy buenos, juegan muy bien y va ser muy duro, pero espero que nosotros tengamos un buen partido”.

El delantero reivindicó además su juego frente a las críticas que ha afrontado en el Mundial. “Creo que no estoy tan mal, he marcado tres goles. A ver si mañana ganamos y marco”, añadió. EFE