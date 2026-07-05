05 jul. 2026
Copa del Mundo

“Un día en el trabajo”: la publicación de Kylian Mbappé

En sus redes sociales, Kylian Mbappé colgó unas imágenes de su festejo tras el gol a Paraguay con la siguiente frase: “Un día en el trabajo”.

Julio 05, 2026 02:15 p. m. • 
Por Redacción D10
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, atacante de Francia.

Foto: AFP

Kylian Mbappé se convirtió en el verdugo de Paraguay en la Copa del Mundo 2026. Su tanto de penal, a los 70’ fue el único de Francia contra la Albirroja en los octavos de final del torneo y decidió el destino de ambas selecciones.

En sus redes sociales, el atacante compartió dos imágenes de su festejo por el gol que convirtió con el siguiente epígrafe: “Un día en el trabajo”.

Estaba claro que Paraguay apostaría por una propuesta defensiva ante el poderío ofensivo de los galos y durante los 90 minutos combatió cada pelota como si fuera la última. Esta situación, evidentemente, no agradó a los franceses y en varias acciones se armaron algunas escaramuzas. Kylian Mbappé no estuvo exento de esto.

A raíz de lo anterior, se vio al delantero del Real Madrid celebrar con todo el triunfo francés a metros de Orlando Gill, quien en principio intentó saludarlo, pero al parecer el atacante no lo vio.

Mundial FIFA 2026 Kylian Mbappé Francia Paraguay Albirroja
Redacción D10
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