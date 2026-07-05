05 jul. 2026
Copa del Mundo

Bélgica, “asombrada” con la decisión sobre Balogun

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) recibió este domingo con asombro la decisión del Comité Disciplinario de la FIFA de dejar en suspenso el partido de sanción a Folarin Balogun.

Julio 05, 2026 05:17 p. m. • 
Por Redacción D10
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Infantino, presidente de la FIFA, junto a Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) recibió este domingo con asombro la decisión del Comité Disciplinario de la FIFA de dejar en suspenso el partido de sanción a Folarin Balogun, que podrá jugar este lunes los octavos de final del Mundial 2026 con Estados Unidos ante Bélgica, y “está estudiando todas las opciones posibles”.

“Para salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles”, anunció en un comunicado publicado en su página web oficial.

El organismo está “asombrado” con la decisión de la FIFA que permite jugar al atacante, expulsado con tarjeta roja directa en el choque de dieciseisavos de final ante Bosnia-Herzegovina, y rebate la interpretación de las normas para tomar esta determinación.

“La FIFA basa su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. Esta disposición establece que el Comité Disciplinario de la FIFA puede decidir suspender la ejecución de una sanción disciplinaria previamente impuesta”, expone el comunicado.

“Sin embargo, el artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una expulsión implica automáticamente una suspensión para el próximo partido del equipo, como ha ocurrido con todas las tarjetas rojas emitidas anteriormente durante este Mundial de la FIFA”, recordó la Federación Belga de Fútbol.

Y añade que, “independientemente de lo anterior, la decisión contradice directamente las disposiciones del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tal como se establece en el Artículo 10.5: ‘Si un jugador o un oficial del equipo es expulsado como resultado de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), será suspendido automáticamente del siguiente partido de su equipo. Además, podrían imponerse sanciones adicionales’”.

“La naturaleza automática de dicha suspensión también fue reafirmada explícitamente en la Circular número 16 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que fue distribuida a todas las asociaciones miembros participantes el 12 de mayo de 2026”, agregó.

“La misma norma se reitera en cada Reunión de Coordinación de Partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 antes de cada encuentro y se incluye en todas las presentaciones de talleres de la Copa Mundial FIFA 2026”, remarcó la Federación Belga.

Este domingo, la FIFA anunció la suspensión de la sanción de un partido por tarjeta roja de la estrella estadounidense Folarin Balogun, que queda sujeta a un periodo de prueba de un año, con lo que “estará disponible” para jugar este lunes contra Bélgica, según expresó el citado organismo.

El máximo goleador del conjunto norteamericano en el Mundial 2026 fue expulsado en el duelo de los dieciseisavos de final ante Bosnia por un pisotón fortuito en el tobillo en una pugna con Tarek Muharemovic.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró en su cuenta oficial de Truth la decisión y expresó su agradecimiento a la FIFA “por hacer lo correcto” y revertir lo que consideró “una gran injusticia”. EFE

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Redacción D10
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