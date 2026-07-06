06 jul. 2026
Copa del Mundo

Tuchel elogia el corazón de los jugadores ingleses

El alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, elogió el gran corazón de sus jugadores y consideró que gracias a eso, el equipo venció a México y se clasificó para los cuartos de final del Mundial.

Julio 06, 2026 07:22 a. m. • 
Por Redacción D10
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Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra.

“Estoy orgullo de lo que hicimos, de nuestro gran corazón. Tengo muchas cosas que amar en este equipo. Empujamos a todo vapor y ahora toca recuperarnos y aprovechar nuestra energía para seguir adelante”, dijo en una rueda de prensa posterior al partido jugado en el estadio Azteca.

Inglaterra derrotó este domingo por 2-3 a México, aunque con un jugador menos en los últimos 40 minutos.

El partido de cuartos de final lo jugará el 11 de julio en Miami contra la selección de Noruega, que hoy eliminó a la de Brasil.

“Al terminar el parto sentimos haber ganado un partido de octavos de final, sino la disputa de la Copa Mundial. Jugamos mucho tiempo con 10 hombres, a 2.240 metros de altitud sobre el mar ante un gran equipo mexicano. Este resultado fue heroico”, puntualizó.

Tuchel tuvo frases de elogió para México y los mexicanos. Dijo que su emoción comenzó al ver a tantas personas alegres en su camino al estadio y dijo sentir un poco de tristeza porque un rival tan luchador haya quedado eliminado.

“Tengo ganas de decir que es una lástima la eliminación de México; es una selección muy fuerte, fluida en la mitad de la cancha y buena para aprovechar los espacios. Contra ellos, debimos superar momentos muy difíciles”, reconoció.

Al referirse a la clave de la victoria, elogió el oficio de sus jugadores para defender en condiciones dramáticas ante un cuadro mexicano impetuoso que los acosó. EFE

Thomas Tuchel Inglaterra México
Redacción D10
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