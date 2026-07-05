Brasil vs. Noruega: Paso a paso

México e Inglaterra se citarán este domingo en pos de un cupo en cuartos de final que definitivamente marque el comienzo de un cambio de era con destacadas figuras, de la consolidación de un esquema táctico diferente y la confirmación de una oportuna capacidad de respuesta ante las exigencias.
Brasil, condicionado por las bajas, se juega este domingo una plaza para los cuartos de final del Mundial 2026 frente a una Noruega invicta ante la Canarinha que confía en el olfato goleador de uno de los mejores delanteros del mundo: Erling Haaland.
El defensa central William Saliba aseguró este sábado, tras el pase de Francia a cuartos de final del Mundial 2026, que Paraguay no les regaló nada y que haber recibido alguna tarjeta amarilla quizá les habría calmado.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este sábado que todo el país “aplaude” a la selección nacional de fútbol que esta jornada quedó eliminada de la Copa del Mundo, después de caer 0-1 en los octavos de final ante la favorita Francia.