Kuka Training golea y se parte solo en la punta

Anoche se disputó la segunda fecha del Campeonato Divisional B de fútbol de salón en el Complejo José Meza de Ñemby donde Kuka Training impuso jerarquía para superar por 6-2 a Deportivo Colón y convertirse en el solitario líder del Grupo A de la competencia.

Kuka fue superior de principio a fin, aunque por momentos Colón opuso mucha resistencia. Los goles sucesivos en el complemento le dieron tranquilidad al equipo dirigido por Cristian Ascona que se convirtió como líder solitario del grupo.

Los goles de Kuka Training fueron convertidos por Pedro Lezcano x2, Elías Bogado x2, Fernando Ortigoza y Alejandro Aguada. Enrique Franco y Kevin Vera anotaron para Deportivo Colón. A segunda hora, Sport Unidos derrotó por W.O. a Fenix.

No todas son noticias positivas para Kuka Training ya que su principal figura, Fabián “Kuka” González, continúa con su etapa de recuperación para poder estrenarse de manera oficial en el equipo.

La tabla de posiciones indica: Kuka Training 4 puntos, Colón 2, Sport Unidos 2 y Fénix 0. La siguiente fecha se jugará de esta manera: Kuka Training vs. Fénix y Colón vs. Sport Unidos.