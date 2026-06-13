Joshua sigue con la mala racha

No le están saliendo las cosas al piloto paraguayo Joshua Dürksen que este sábado corrió en la carrera Sprint de Barcelona y no pudo obrar la remontada. El guaraní había hecho una gran qualy, marcando el segundo mejor tiempo, pero una penalización posterior a la prueba lo alejó de los puestos altos.

Ya este sábado, a poco del inicio de la carrera en la que largó desde la posición 14 tuvo un percance con Martinius Stenshorne. El noruego tocó al paraguayo, que terminó saliendo de pista y quedando en la última posición.

El paraguayo intentó remontar, pero se hizo difícil cruzando la línea de meta en la posición 20. Este domingo, en la carrera principal que iniciará a las 4.25 de nuestro país, el paraguayo deberá partir desde el puesto número 7.