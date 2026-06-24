24 jun. 2026
Otros Deportes

Dani Vallejo se alista para Wimbledon

El tenista paraguayo tendrá su histórico debut en la pista del All England Club, marcando un nuevo hito en su carrera deportiva.

Junio 24, 2026 09:42 a. m. • 
Por Redacción D10
Dani Vallejo_67384470.tif

Vallejo, cerca de una nueva aventura.

Adolfo Daniel Vallejo, tenista número uno de nuestro país y 73 del mundo, disputará su segundo Grand Slam de su carrera, nada más y nada menos que en el prestigioso torneo de Wimbledon.

El paraguayo había debutado en Roland Garros, llegando hasta segunda ronda. Ahora tocará el turno de competir sobre hierba, aventura que comenzará el próximo lunes 29 de junio ante un rival que falta aún por conocerse.

El último registro para nuestro país en la rama masculina data del 2010, cuando Ramón Delgado superó las rondas de clasificación, cayendo en primera ronda frente al giorgiano Teymuraz Gabashvili. Luego de 16 años, Vallejo buscará romper con la sequía de triunfos de varias décadas.

El tenista paraguayo de 22 años sabe lo que es competir en este torneo, donde tuvo la posibilidad de jugar a nivel junior, llegando hasta la instancia de octavos de final en el 2021.

Otros Deportes Daniel Vallejo Tenis
Redacción D10
Más contenido de esta sección
AUTO-PRIX-F1-ESP-CATALONIA-PODIUM
Otros Deportes
Hamilton logra su primer triunfo con Ferrari
El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) ganó este domingo el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó en el circuito de Montmeló.
Junio 14, 2026 01:45 p. m.
 · 
Redacción D10
2026 NBA Finals - Game Five
Otros Deportes
Los New York Knicks vuelven a tocar el cielo en la NBA
Los New York Knicks se proclamaron campeones NBA este sábado por primera vez en 53 años, con otra remontada de 16 puntos sobre los San Antonio Spurs (94-90) liderada por un Jalen Brunson estelar, que con sus 45 puntos, entregó la gloria a los neoyorquinos como incuestionable MVP.
Junio 14, 2026 08:52 a. m.
 · 
Redacción D10
HKsWq8pWgAAthKW.jpeg
Otros Deportes
Joshua sigue con la mala racha
Increíble temporada que viene teniendo el paraguayo Joshua Dürksen en la Fórmula 2.
Junio 13, 2026 12:22 p. m.
 · 
Redacción D10
HKnqbuCWYAE_Kpd.jpeg
Otros Deportes
Fantástica qualy para Dürksen en Barcelona
El paraguayo Joshua Dürksen firmó el segundo mejor tiempo en Barcelona.
Junio 12, 2026 01:43 p. m.
 · 
Redacción D10
futsal masculino
Otros Deportes
Intensa acción en la Liga Premium de futsal
Se dipustó de manera completa la fecha 8 de la competencia masculina.
Junio 08, 2026 05:55 p. m.
 · 
Redacción D10
colonial femenino futsal
Otros Deportes
Colonial y Exa Ysaty definen el título del futsal femenino.
El juego final será el martes 9 en el polideportivo del Sol de América desde las 21:30.
Junio 08, 2026 05:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más