Dani Vallejo se alista para Wimbledon

Adolfo Daniel Vallejo, tenista número uno de nuestro país y 73 del mundo, disputará su segundo Grand Slam de su carrera, nada más y nada menos que en el prestigioso torneo de Wimbledon.

El paraguayo había debutado en Roland Garros, llegando hasta segunda ronda. Ahora tocará el turno de competir sobre hierba, aventura que comenzará el próximo lunes 29 de junio ante un rival que falta aún por conocerse.

El último registro para nuestro país en la rama masculina data del 2010, cuando Ramón Delgado superó las rondas de clasificación, cayendo en primera ronda frente al giorgiano Teymuraz Gabashvili. Luego de 16 años, Vallejo buscará romper con la sequía de triunfos de varias décadas.

El tenista paraguayo de 22 años sabe lo que es competir en este torneo, donde tuvo la posibilidad de jugar a nivel junior, llegando hasta la instancia de octavos de final en el 2021.