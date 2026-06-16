Kuka Training hace historia en su debut en la Divisional B

En la fría noche del lunes en el Complejo José Meza de Ñemby, Kuka Training, debutante en el Campeonato Divisional B (tercera categoría del salonismo metropolitano), derrotó por 3-2 a Sport Unidos en un vibrante partido que dio el puntapié a la competencia que otorga dos ascensos a la Divisional A la próxima temporada.

Los goles de Kuka Triaining fueron convertidos por Pedro Lezcano en dos oportunidades y Alejandro Aguada para una histórica primera victoria de este equipo que por primera vez compite a nivel de Mayores bajo la dirección técnica de Cristian Ascona, actual jugador del Sportivo José Meza.

Muy buena presencia de público para apoyar a Kuka Training, una academia de fútbol de salón dirigida por el profesor Fabián “Kuka” González que también forma parte del plantel de Primera pero que anoche no pudo jugar por una lesión muscular que lo mantuvo fuera del debut.

A segunda hora, Deportivo Colón superó por el contundente marcador de 5-0 a Fénix dejando la tabla de posiciones de este Grupo A de la siguiente manera: Colón 2 puntos, Kuka Training 2, Sport Unidos 0 y Fénix 0.

La próxima fecha, la segunda del Campeonato Divisional B en este Grupo A se jugará este jueves 18 de junio, nuevamente en el Complejo José Meza con estos compromisos: Sport Unidos vs. Fénix y el choque de líderes entre Kuka Training y Deportivo Colón.