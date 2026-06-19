19 jun. 2026
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Villa Anita suma su tercer triunfo al hilo

Villa Anita superó a Cerrito en la última jugada del partido para encadenar su tercera victoria consecutiva en el Campeonato Divisional A de fútbol de salón.

Junio 19, 2026 01:21 p. m. • 
Por Redacción D10
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Villa Anita sigue con su racha positiva.

El miércoles se disputó la cuarta fecha del Campeonato Divisional A de fútbol de salón en el Complejo José Meza de Ñemby donde Villa Anita sudó la gota gorda para derrotar por 3-2 a Cerrito en el duelo que cerraba la jornada.

Con goles de Iván Benítez, Richard Troche de penal y José Ojeda a escasos 4 segundos para el final del encuentro, Villa Anita se terminó quedando con los dos puntos ante un aguerrido Cerrito que vendió cara la derrota. A primera hora, Atlético Occicental se impuso por 5-3 a VHP.

Villa Anita sumó su tercer triunfo consecutivo luego de lo que había sido la derrota en el debut a manos de Los Amigos que continúa liderando el certamen con paso perfecto.

En la siguiente fecha, Villa Anita será local y enfrentará a Atlético Occidental en un duelo que promete muchas emociones a disputarse el miércoles 24 de junio en el Polideportivo José Meza de Ñemby.

Fútbol de Salón Villa Anita Divisional A
Redacción D10
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