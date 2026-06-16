16 jun. 2026
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IFBB Academy 2026 abre inscripciones en nutrición deportiva

La Federación Paraguaya de Fisicoculturismo y Potencia Fitness Internacional anunció la apertura de las inscripciones para los cursos de capacitación de la IFBB Academy 2026, dirigidos a entrenadores, atletas y personas interesadas en ampliar sus conocimientos en entrenamiento y nutrición deportiva.

Junio 16, 2026 03:12 p. m. • 
Por Redacción D10
IFBB

Las capacitaciones se iniciarán el próximo 4 de julio.

Foto: Gentileza - SND

La Federación Paraguaya de Fisicoculturismo y Potencia Fitness Internacional confirmó la apertura de las inscripciones para los cursos de capacitación de la IFBB Academy 2026, dirigidos específicamente a entrenadores, atletas y personas interesadas en ampliar sus conocimientos en entrenamiento y nutrición deportiva.

Entre las propuestas habilitadas se encuentran los cursos de Entrenador Avanzado, Nutrición Deportiva y Entrenador Personal/Funcional, todos con certificación internacional avalada por la IFBB Academy, la plataforma educativa oficial de la Federación Internacional de Culturismo y Fitness.

Las capacitaciones se iniciarán el próximo 4 de julio y se desarrollarán en modalidades presencial y online, permitiendo una mayor flexibilidad para los participantes. El programa académico se extenderá hasta el mes de noviembre.

La IFBB Academy se ha consolidado como una referencia mundial en la formación de profesionales del fitness, ofreciendo certificaciones reconocidas internacionalmente para entrenadores personales, preparadores físicos de competición y especialistas en nutrición deportiva.

Desde la organización destacaron que los cursos brindan herramientas actualizadas y conocimientos específicos para mejorar el rendimiento deportivo, la planificación de entrenamientos y el acompañamiento nutricional de atletas y personas físicamente activas.

Los interesados en obtener más información sobre costos, requisitos y procesos de inscripción pueden comunicarse al número 0981 400 632. Además, la FPF&PFI informó que los atletas afiliados a la federación estarán exonerados del pago de la matrícula.

Con esta iniciativa, la entidad busca seguir fortaleciendo la capacitación profesional y el desarrollo del fisicoculturismo y el fitness en Paraguay, promoviendo estándares de formación alineados con las exigencias internacionales.

fisicoculturismo SND
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